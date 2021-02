Opinia: Amazon i inni, którzy wejdą na rynek, zmiażdżą wszystkich

Spodziewasz się, że Amazon będzie ostrożnie postępować, gdy w końcu dotrze? Organizacje farmaceutyczne i pracodawcy obecnie gardzą farmaceutami i robią to od lat - skomentował internauta informację o uruchomieniu w Wielkiej Brytanii e-konsultacji farmaceutycznej przez jedną z sieci.

Sieć farmaceutyczna Well Pharmacy nawiązała współpracę z internetowym dostawcą usługi Push Doctor, polegającej na prowadzeniu przez farmaceutę usług zdalnej konsultacji w przypadku drobnych dolegliwości.

Usługa będzie początkowo testowana pilotażowo w czterech przychodniach lekarzy rodzinnych w sieci podstawowej opieki zdrowotnej Plymouth Sound (PCN), umożliwiając dostępność do e-konsultacji dla ponad 50 tys. pacjentów.

Pacjenci, którzy uzyskają dostęp do platformy Push Doctor, mogą umówić się na konsultację online z farmaceutą. Ma to odciążyć lekarzy rodzinnych od udzielania drobnych porad.

Serwis chemistanddruggist.co.uk, który o tym poinformował, przypomniał, że podobną usługę przetestowała w ubiegłym roku sieć Boots. Dotyczyła pacjentów pozostających w kwarantannie z powodu koronawirusa. Mogli oni uzyskać dostęp do farmaceuty z sieci Boots w zakresie prostych porad, za pośrednictwem aplikacji LIVI.

Aktualny pomysł nie wzbudził szczególnego entuzjazmu farmaceutów, czemu dali wyraz na forum pod tekstem.

Zwracają uwagę na publiczny serwis Community Pharmacist Consultation Service, który został uruchomiony dokładnie w tym samym celu: uzyskania porady farmaceuty w przypadku drobnych dolegliwości czy konsultacji w sprawie leków. Pytają o rzeczywisty interes prywatnej inicjatywy w tym zakresie.

Na wątpliwości kolegów farmaceutów odpowiedział inny użytkownik:

"Spodziewasz się, że Amazon będzie ostrożnie postępować, gdy w końcu dotrze? Jak powiedziałem wcześniej, organizacje farmaceutyczne i pracodawcy obecnie gardzą farmaceutami i robią to od lat. Więc dlaczego właściwie nie miałbyś oczekiwać, że Amazon i inni, którzy wejdą na rynek, nie zmiażdżą wszystkich? Absolutne szaleństwo, ale zasłużone, ponieważ zbierasz to, co zasiejesz".