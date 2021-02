Opinia: szczepienia p/ grypie w aptekach? Wpierw muszą być chętni do tego pacjenci

W sprawie szczepień wykonywanych przez farmaceutów należy rozróżnić dwie sprawy: szczepienia przeciwko COVID-19 to jest nowy temat, który pojawił się niedawno oraz szczepienia przeciwko grypie wykonywane w aptekach. Dyskusja w tej sprawie toczy się już od jakiegoś czasu – uważa farmaceuta szpitalny z Krakowa Walenty Zajdel.

Nowelizacja ustawy covidowej mówi, że w przypadku wystąpienia stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 szczepienia ochronne przeprowadzają również farmaceuci, a także lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, higienistki szkolne oraz diagności laboratoryjni, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Na szkolenie, które pozwoli uzyskać kwalifikacje do wykonywania szczepienia przeciwko COVID-19 zgłosiło się 4 300 farmaceutów (nadmieniam, że ja również się zgłosiłem). Farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia w punktach sczepień w ramach zespołów szczepiących. Podejście do szczepień zmieniło się, rośnie odsetek chętnych do zaszczepienia się, w grudniu taką wolę deklarowało zaledwie 32 procent ankietowanych natomiast w lutym 56 procent badanych zamierza zaszczepić się przeciw koronawirusowi.

Szczepienia w aptekach: będą problemy lokalowe i kadrowe

Stan faktyczny jest następujący: w dokumencie Polityka Lekowa Państwa 2018 - 2022 znajduje się zapis o szczepieniach w aptekach (wprowadzony przez byłego wiceministra Marcina Czecha). To jest niewystarczające, ponieważ ten dokument nie jest źródłem prawa.

Prawo powszechnie obowiązujące tworzą zapisy zawarte w ustawach. Zapis, który wprowadził były wiceminister, aktualny wiceminister usunął, czyli nie jest realizowana strategia tylko obowiązuje indywidualne nastawienie aktualnego kierownictwa w resorcie zdrowia.

Ustawodawca wykreślił z projektu ustawy o zawodzie farmaceuty zapis o szczepieniach profilaktycznych w aptekach wykonywanych przez farmaceutów. Ponadto w odpowiedzi z 8 stycznia 2021 roku na interpelację poselską wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski napisał, że ten rodzaj opieki farmaceutycznej będą mogły wykonywać tylko te apteki, które spełnią określone warunki lokalowe, techniczne, sanitarne i kadrowe.