Opolskie: kolejna apteka zawiesza dyżury nocne

Kolejna apteka w Polsce wycofuje się z pełnienia całodobowych dyżurów w czasie epidemii koronawirusa. Mowa o placówce w Brzegu (woj. opolskie), która od 1 kwietnia nie będzie czynna w nocy.

Apteka będzie czynna od poniedziałku do niedzieli od 8 do 20, ale po ustaniu nadzwyczajnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa, punkt ma wrócić do całodobowego świadczenia usług.

To nie jedyna apteka w powiecie brzeskim, która zmienia godziny pracy. Z oficjalnego pisma, które dotarło do Starostwa Powiatowego w Brzegu wynika, że głównym powodem zmian w funkcjonowaniu lokalu są pandemia koronawirusa oraz braki kadrowe.

"Liczba magistrów farmacji zatrudnionych w aptece sprawia, że nie są oni w stanie zapewnić wymaganej obsady przez 24 godziny na dobę bez pomocy farmaceutów zatrudnianych na podstawie umów zlecenie" – czytamy w uzasadnieniu.

