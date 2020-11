OPZG pyta: kto masowo wykona szczepienia?

Obecnie procedowana jest ustawa o zawodzie farmaceuty, w której zaproponowano poprawkę umożliwiającą realizację szczepień ochronnych przez farmaceutów w aptekach. Według ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy to kluczowe rozwiązanie.

Cały świat oczekuje na szczepionkę przeciw COVID-19, jednak przy obciążonej służbie zdrowia, pojawia się pytanie – kto masowo wykona szczepienia? Sytuacja związana z pandemią jest poważna, dlatego już dziś należy pomyśleć o usprawnieniu polskiego systemu zdrowia. Obecnie procedowana jest Ustawa o Zawodzie Farmaceuty, w której zaproponowano poprawkę umożliwiającą realizację szczepień ochronnych przez farmaceutów w aptekach. Według ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej wprowadzenie usprawniających zmian systemowych w tych trudnych czasach jest kluczowe - ocenia OPZG w komunikacie.

Według ostatnich wytycznych Komisji Europejskiej ważne jest nie tylko same wykonanie szczepienia, ale także określenie badań kwalifikacyjnych przed szczepieniem, ponieważ obecnie może to wykonać jedynie lekarz, co stanowi znaczne utrudnienie podczas pandemii i powszechnych teleporad, gdy dostęp do placówek medycznych jest znacznie ograniczony.

W czasie oczekiwania na szczepionkę przeciw COVID-19 należy odpowiednio przygotować system ochrony zdrowia do wykonywania masowych szczepień. Jednym z rozwiązań na odciążenie służby zdrowia jest uprawnienie w pełni przygotowanych na to pielęgniarek i położnych do kwalifikowania do szczepień, a także wprowadzenie możliwości realizacji szczepień w aptekach przez farmaceutów.

Obecnie procedowana jest ustawa o zawodzie farmaceuty, nad którą pochylą się Senatorowie na najbliższym posiedzeniu Senatu i będą rozważać zaproponowaną poprawkę umożliwiającą farmaceutom wykonywanie szczepień ochronnych.

- Panująca pandemia pokazała, że w czasie utrudnionego dostępu do placówek medycznych i lekarzy, pierwszą linią kontaktu pacjenta jest farmaceuta. Dzięki opiece farmaceutycznej, w ramach której wykwalifikowani farmaceuci mogą wspomóc proces leczenia, koordynując prawidłowy przebieg farmakoterapii można usprawnić system ochrony zdrowia. Umożliwienie farmaceutom zaangażowania się w działania profilaktyczne poprzez realizowanie nowych usług farmaceutycznych, takich jak szczepienia ochronne jest niezwykle istotne przy opracowywaniu strategii na wykonywanie masowych szczepień społeczeństwa polskiego – tłumaczy dr n. farm Piotr Merks, przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Farmacji.