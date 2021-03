OPZG: w którym kraju można zaszczepić się w aptece?

Już w tym miesiącu ruszają szkolenia dla farmaceutów odnośnie szczepień przeciw COVID-19 - przypomina Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy.

W 13 europejskich państwach farmaceuci mają uprawnienia do szczepienia w aptekach

Wkrótce farmaceuci w Polsce będą mogli wykonywać szczepienia przeciw covid-19

Najczęściej wykonywanym szczepień w aptece jest immunizacja przeciwko grypie





- Przypominamy: szczepienia w aptekach to rozwiązanie pozwalające udrożnić system i zwiększyć poziom wyszczepialności i odporności zbiorowej - informuje organizacja.

Uprawnienia do szczepienia pacjentów w aptece posiadają farmaceuci w Portugalii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Danii, Norwegii i Grecji.

Szczepienia w aptece

Natomiast we Włoszech, Holandii, Szwecji, Finlandii i Estonii szczepienia mogą odbywać się w aptece i wykonują je inni wykwalifikowani pracownicy ochrony zdrowia (najczęściej pielęgniarki), którzy dyżurują w określonych godzinach.

Choć modele wprowadzania szczepień do aptek różniły się w zależności od kraju, efekt jest wspólny: zwiększenie liczby zaszczepionych osób.

Efekt zaangażowania farmaceutów w szczepienie pacjentów przeciw grypie pozostaje ten sam dla wszystkich wymienionych krajów, jest nim zwiększenie stopnia wyszczepialności i zmniejszenie zachorowalności na grypę.

- Liczymy, że szkolenia farmaceutów do szczepienia przeciw COVID-19 to pierwszy krok do zmian legislacyjnych, pozwalających na udrożnienie systemu i zwiększenie poziomu wyszczepialności oraz odporności zbiorowiskowej - dodaje OPZG.

Apteka najbardziej dostępna

Jednym z najczęściej wykonywanym szczepieniem w aptece jest immunizacja przeciwko grypie.

W 2019 r. szczepienia przeciw grypie były oferowane w aptekach w 40% europejskich krajów, a w 17% krajów dostępne były również inne szczepienia (n=30). Na świecie szczepienia przeciw grypie można wykonać w aptekach w 24 krajach spośród 74 analizowanych - wynika z raportu "Szczepienia przeciw grypie w aptekach" Fundacji Nadzieja dla Zdrowa 2020.

Według amerykańskich CDC farmaceuci odgrywają kluczową rolę w ochronie pacjentów przed sezonową grypą i jej powikłaniami, opowiadając się za edukacją pacjentów i podając szczepionki według zaleceń CDC.

Przewagami aptek nad innymi placówkami ochrony zdrowia są: brak konieczności umawiania się na wizyty, dłuższe godziny otwarcia i dogodne lokalizacje.

5 tys. zainteresowanych kursami

Kursy dające uprawnienia do wykonywania szczepień, o których wspomina organizacja, dotyczą wyłącznie udziału farmaceutów w zespole szczepiennym wykonującym iniekcje przeciwko covid-19.

Szkolenia koordynuje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP), a wstępny termin rozpoczęcia kursów planowany jest na II i III kwartał br. - przypomniała niedawno Naczelna Izba Aptekarska.

Zainteresowanie szkoleniami wyraziło ponad 5 tys. farmaceutów.