Osoby zaszczepione czują się dobrze, co zachęca kolejnych. Czasem przykład idzie z góry

Od 27 grudnia do 12 stycznia według danych resortu zdrowia zaszczepiło się ponad 300 tys. osób z grupy ‘’0’’, czyli głównie pracowników ochrony zdrowia. Zgłoszenia priorytetowej grupy do szczepień przeciw COVID-19 trwają jeszcze do 14 stycznia, ale już można przyjrzeć się liczbom zaszczepionych.

Adam Czerwiński, rzecznik prasowy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi podaje, że w grudniu powszechnie spodziewano się, że jak tylko ruszą zapisy - na drugi dzień w całym kraju będą kompletne listy chętnych pracowników ochrony zdrowia. Przyznaje, że był moment, kiedy do szczepień podchodzono z dystansem, ale...

- Gdy tylko ruszyły szczepienia okazało się, że szczepionka jest czymś bardzo pożądanym - podkreśla rzecznik ICZMP.



Przykład idzie z "góry"

- Jako pierwszy w naszym szpitalu zaczepił się dyrektor prof. Maciej Banach. Relacja z tego wydarzenia została szeroko upubliczniona. Obecnie na szczepienia zgłaszają się całe kliniki. Na szczepienia zapisało się ok. 70 proc. pracowników medycznych. Co ważne w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki odbywają się szczepienia rodziców wcześniaków - na 12 stycznia zaszczepiono 12 osób, w kolejce czeka 6 kolejnych - podaje Adam Czerwiński, przypominając, że rodzice wcześniaków na początku stycznia zostali włączeni do grupy ‘’0’’.

Na tę chwilę w Matce Polsce zaszczepiono ponad tysiąc osób - 900 to pracownicy szpitala, ponad 100 to uprawnieni z innych szpitali.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach do 8 stycznia zaszczepiło się 690 osób.

- Obserwujemy, że zainteresowanie szczepieniami wśród naszych pracowników rośnie. Pierwotnie chęć zaszczepienia wyraziło około 1100 osób z ponad 2000 naszych pracowników, ale obecnie do listy dopisało się kolejnych 200 chętnych. Informacje od osób, które już się zaszczepiły i nie zaobserwowały u siebie żadnych skutków ubocznych szczepienia mogły wpłynąć na to, że do szczepionki przekonali się kolejni pracownicy - podaje Anna Mazur-Kałuża, rzecznik kieleckiego szpitala.

Inni czują się zachęceni

Damian Mika, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie informuje, że spośród liczącej 1800 pracowników załogi w pierwszym etapie rejestracji na szczepienia zapisało się ok. 600 osób, potem gdy termin przedłużono do 28 grudnia - kolejnych 100 pracowników, a kiedy termin został przedłużony do 14 stycznia trwa regularny dopływ chętnych na zaszczepienie.