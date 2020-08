OZPSP o upowszechnieniu testów p/grypie w aptekach

Szybki test na grypę na liście leków refundowanych do kupienia w aptece - taką propozycję przedstawił Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP).

Jego zdaniem, jest to dobre rozwiązanie w obliczu drugiej fali epidemii koronawirusa. Jesienią bowiem, jak co roku, w Polsce należy spodziewać się sezonu grypowego.

- Każdy będzie brał grypę za COVID-19. Oznacza to szturm na przychodnie i szpitale, co w czasie epidemii może skutkować jeszcze szybszym rozprzestrzenianiem się wirusa – mówi dla "DGP" prezes OZPSP.

– Do mojego szpitala, w którym jest przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, w czasie grypy zgłaszało się ok. 50 pacjentów dziennie do jednego lekarza – a pracuje tam ich siedmiu. Tak więc każdego dnia w sezonie grypowym przez POZ przewijało się nawet 350 osób – wyjaśnia.

Rozwiązaniem może być upowszechnienie tanich i łatwo dostępnych w aptece testów na grypę.

Związek wniósł postulat do Ministerstwa Zdrowia, by Państwowy Zakład Higieny wybrał jeden z lepszych, szybkich testów na grypę i by znalazł się on na liście leków refundowanych.

