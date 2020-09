OZZTF o UoZF i technikach: nie zmienia ich sytuacji w aptece

Udało nam się osiągnąć cel, ponieważ przegłosowano wersję pierwszą. Taką treść przedłożył poseł Paweł Rychlik z PiS - dodaje szef Związku (fot. archiwum)

Jeśli nie wydarzy się nic wielkiego w Senacie, to Ustawa o Zawodzie Farmaceuty zostanie przyjęta z korzystnym dla techników farmaceutycznych zapisem, co jest świetną wiadomością, bo nie zmieni on w żadnym wypadku naszej sytuacji w aptece - podkreśla Przemysław Nowak, szef OZZTF.

14 września 2020 roku odbyły się kolejne obrady komisji zdrowia w sprawie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Podczas posiedzenia była mowa też o technikach farmaceutycznych. - Chcę zapewnić, że ustawa o zawodzie farmaceuty w żaden sposób nie ogranicza czynności zawodowych technika farmaceutycznego. A są one takie: sporządzanie, wydawanie i wytwarzanie produktu leczniczego. Ta ustawa w żadnym punkcie nie ogranicza tych czynności zawodowych, natomiast reguluje nadzór farmaceuty nad czynnościami zawodowymi technika, których nie może wykonać samodzielnie. To jest standard europejski - mówiła prezes NRA, Elżbieta Piotrowska - Rutkowska. Jak podkreśla w poście w mediach społecznościowych Przemysław Nowak, prezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych, dla tej grupy zawodowej szczególnie interesujący jest zapis w art. 4 ust. 4 pkt 8: "Zadania zawodowe farmaceuty obejmują nadzór nad czynnościami fachowymi technika farmaceutycznego lub studenta kierunku farmacja w aptece, punkcie aptecznym, dziale farmacji szpitalnej, oddziale szpitalnym lub hurtowni farmaceutycznej". Jak informuje Przemysław Nowak, propozycje poprawek Związku były następujące: "Zadania zawodowe farmaceuty obejmują - nadzór nad czynnościami, których technik nie może wykonywać samodzielnie (taka wersja ustalona z MZ)

- Nadzór nad czynnościami fachowymi technika farmaceutycznego stażysty - Udało nam się osiągnąć cel, ponieważ przegłosowano wersję pierwszą. Taką treść przedłożył poseł Paweł Rychlik z PiS - dodaje szef Związku, dziękując jednocześnie posłom: Katarzynie Lubnauer i Markowi Hokowi z KO, Dariuszowi Klimczakowi z PSL oraz Grzegorzowi Braunowi z Konfederacji, za monitorowanie sytuacji techników i zapisów w ustawie. - Jeśli nie wydarzy się nic wielkiego w Senacie to Ustawa o Zawodzie Farmaceuty, zostanie przyjęta z takim zapisem, co dla techników farmaceutycznych jest świetną wiadomością, bo nie zmieni on w żadnym wypadku naszej sytuacji w aptece - podkreśla i dodaje: - Dla nas to pierwszy naprawdę znaczący sukces. Więcej: https://www.facebook.com/

