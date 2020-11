OZZTF: tytuł magistra farmacji tylko po ukończeniu studiów na tym kierunku

Przepisy nie przewidują prowadzenia studiów pomostowych dla techników farmaceutycznych w celu zdobycia tytułu magistra farmacji - odpowiada jasno Departament Rozwoju Kadr Medycznych MZ.

- Zwróciliśmy się z "gorącym pytaniem" do MZ, w sprawie studiów pomostowych dla techników farmaceutycznych, na kierunek farmacji. Pani dyrektor wykonała świetną pracę. Przesłała nam nie tylko odpowiedź na nasze pytanie, ale również poszerzyła je o inne zagadnienia, dające całościowy obraz kształcenia na kierunku farmacji - informuje Przemysław Nowak, prezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych.

- Mam nadzieję, że to wyjaśnia wszelkie wątpliwości, dodatkowo zniechęci do różnych, dziwnych ścieżek naukowych, które nie dadzą dyplomu magistra farmacji, ale za to skutecznie opróżnią portfel - dodaje.

Wcześniej bowiem ukazywały się informacje, iż przykładowo ukończenie studiów na kierunku biotechnologia otwiera drogę do starania się o uzyskanie tytułu farmaceuty. To nie jest możliwe - wynika z odpowiedzi resortu zdrowia.

"Przepisy nie przewidują prowadzenia studiów pomostowych dla techników farmaceutycznych w celu zdobycia tytułu magistra farmacji" - odpowiada jasno Departament Rozwoju Kadr Medycznych MZ.

Studia na kierunku farmacja są prowadzone są prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie, które trwają od 9 do 12 semestrów (stacjonarne), a niestacjonarne mogą trwać dłużej.

W przypadku osób posiadających dyplom technika farmaceutycznego nie ma możliwości przyjęcia na studia na kierunek farmacja przez potwierdzenie efektów uczenia się stanowiące szczególny tryb przyjęcia na studia, w którym uczelnia spełniająca określone warunki może potwierdzić osobie posiadającej wymienione w ustawie dokumenty lub kwalifikacje, a także doświadczenie zawodowe uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów.

"Tytuł zawodowy magister farmacji jest przyznawany absolwentom jednolitych studiów magisterskich, po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku farmacja. Absolwenci innych kierunków studiów, w związku z ich ukończeniem, nie mogą uzyskać tego tytułu zawodowego" - informuje MZ.

