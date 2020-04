Pacjenci onkologiczni apelują o ciągłość w dostępie do diagnostyki i leczenia

Organizacje pacjenckie zaapelowały do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o podjęcie wszelkich niezbędnych działań, które pozwolą zapewnić pacjentom onkologicznym ciągłość w dostępie do diagnostyki onkologicznej oraz leczenia w czasie pandemii koronawirusa.

- Widzimy ogromne zaangażowanie administracji rządowej, samorządowej, a przede wszystkim tytaniczną pracę pracowników polskiego systemu ochrony zdrowia - wskazują organizacje.

- Zapewniamy, że jako organizacje pozarządowe działające na rzecz polskich pacjentów robimy wszystko co w naszej mocy, żeby wesprzeć Polaków w działaniach zmierzających do walki z pandemią SARS-CoV-2. Wraz z wolontariuszami pomagamy pacjentom onkologicznym w ograniczaniu czasowych utrudnień związanych z dostępem do diagnostyki onkologicznej, specjalistycznych wizyt lekarskich, dostępu do efektywnego leczenia czy wsparcia psychologicznego - zaznaczają.

- Mając na względzie fakt, że chorzy na nowotwory w trakcie leczenia mają często obniżoną odporność, prosimy pacjentów i ich rodziny o stosowanie się do nowych procedur wprowadzanych w szpitalach. Grupą wymagającą naszej szczególnej uwagi są m.in. pacjenci z osłabioną odpornością, nowotworami hematoonkologicznymi, w trakcie leczenia chemioterapią oraz po przeszczepie szpiku kostnego. Staramy się zapewnić im poparte aktualną wiedzą medyczną zasady postępowania i oficjalne zalecenia uprawnionych do tego instytucji jak na przykład Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego czy towarzystw naukowych - czytamy w apelu.

Jednocześnie organizacje zauważają, że śmiertelność z powodu koronawirusa, mimo że jest oczywista i przeraża, jest kilkuprocentowa. Natomiast nieleczony rak (ok. 180 tysięcy nowych zachorowań rocznie) ma śmiertelność stuprocentową.

- Zwracamy się więc do Pana Ministra z ogromną prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań, które pozwolą zapewnić pacjentom onkologicznym ciągłość w dostępie do diagnostyki onkologicznej oraz leczenia. Kilkuset Polaków dziennie czeka bowiem na pierwszą wizytę i rozpoznanie, a dziesiątki tysięcy pacjentów są aktualnie w trakcie leczenia onkologicznego, dlatego ważne jest zabezpieczenie ciągłości terapii m.in. w ramach istniejących już programów lekowych - alarmują sygnatariusze apelu.