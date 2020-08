Pacjent chce przywrócenia informacji NFZ o pierwszych wolnych terminach

Proszę o podjęcie działań w celu przywrócenia (chociaż częściowo) obowiązku sprawozdawczego i publikacji informacji o kolejkach przez NFZ - zaapelował do premiera petent.

Petent zwrócił się do premiera o podjęcie działań w sprawie zawieszenia sprawozdawczości przez świadczeniodawców działających w ramach systemu opieki zdrowotnej opłacanej ze środków publicznych.

Jak zauważył, przed wprowadzeniem stanu epidemii, świadczeniodawcy byli zobowiązani do codziennego przekazywania informacji o tzw. "pierwszych wolnych terminach" (tj. informacji o tym ile pacjent musi czekać na przyjęcie w danej poradni).

"Prowadzenie (a w zasadzie publikacja przez NFZ) tej sprawozdawczości pozwalała pacjentowi znalezienie takich poradni, w których może być najszybciej przyjęty. Jednocześnie informowanie o terminach przyjęć odciążało pracowników systemu opieki zdrowotnej, bo informacje te pacjenci mogli uzyskać samodzielnie, bez dzwonienia i pytania się o terminy przyjęć w danej przychodni" - napisał.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), art.15 pkt. 4 dot. art.7 b pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), świadczeniodawcy nie mają obowiązku w czasie epidemii przekazywać do NFZ informacji o "pierwszych wolnych terminach". Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że zniesienie tego obowiązku ma służyć zmniejszeniu obciążenia pracowników służby zdrowia.

"Moim zdaniem w związku z zawieszeniem sprawozdawczości pacjenci mają utrudniony dostęp do informacji (i to w czasie gdy jest on szczególnie istotny). Sądzę również, że korzyści, jakie mają z tego powodu pracownicy medyczni są niezauważalne. Być może faktycznym obciążaniem dla niektórych przychodni było przekazywanie tej sprawozdawczości codziennie. Jednak rozwiązaniem tego problemu mogłoby po prostu być zmniejszenie częstotliwości, z jaką raporty powinny być przekazywane. Dlatego proszę o podjęcie działań w celu przywrócenia (chociaż częściowo) obowiązku sprawozdawczego i publikacji informacji o kolejkach przez NFZ" - zaapelował.

