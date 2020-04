Paczka dla apteki. A w niej: 3 przyłbice, 3 żele, 3 regeneracyjne kuracje. I bombonierka

W ciągu najbliższych dni 6000 aptek w Polsce zostanie wyposażonych w środki ochronne, plakaty informacyjne dla pacjentów, a także kuracje dla zniszczonych dłoni i słodycze - zapowiada Aflofarm. Paczki trafią do aptek, z którymi firma współpracuje najbliżej.

W ramach akcji #aflofarmpostroniefarmaceuty do każdej z 6000 aptek trafią niezbędne środki do ochrony osobistej przed zakażeniem: 3 przyłbice, 3 żele antybakteryjne, a także 3 regeneracyjne kuracje do zniszczonych dłoni w formie rękawiczek - informuje Aflofarm, inicjator i organizator akcji.

W paczce farmaceuci znajdą również plakaty informacyjne dla pacjentów odwiedzających aptekę. Plakaty w jasny sposób tłumaczą, jak prawidłowo zachowywać się w placówce aptecznej, aby bezpiecznie dla siebie i innych zrobić niezbędne zakupy.

Wywieszone w witrynie wejściowej z pewnością pomogą w organizacji codziennej pracy, przypominając Pacjentom o podstawowych zasadach. Wytyczne na plakatach to zasady, które są rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia.

W każdej z 6000 paczek znalazła się również bombonierka, aby choć odrobinę osłodzić farmaceutom ten ciężki czas. Prezenty powinny dotrzeć do farmaceutów do końca tego tygodnia.

- Od samego początku pandemii intensywnie pracujemy na rzecz poprawy komfortu zdrowotnego wielu milionów Polaków, dlatego każda forma pomocy, która trafia do aptek i chroni farmaceutów przed zakażeniem zasługuje na docenienie. To ważny gest solidarności, dziękujemy za wsparcie - komentuje ­prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Według informacji, paczki trafią do 6 tys. aptek, podczas gdy jest ich ponad 12 tysięcy. Spytaliśmy Aflofarm, na jakiej zasadzie wytypowano apteki, które dostaną przesyłkę.

"Są to apteki z którymi Aflofarm najbliżej współpracuje" - czytamy w odpowiedzi.