Pandemia. Apteki działały nieuczciwie? Posłanka chce wyjaśnień od MZ

Posłanka Iwona Michałek w interpelacji do ministra zdrowia wyraziła zaniepokojenie praktykami niektórych aptek, które we wczesnym okresie pandemii COVID-19 miały dopuścić się fałszowania dokumentacji, ograniczania sprzedaży żeli antybakteryjnych oraz wydawania leków na receptę pacjentom, którzy jej nie posiadali.

Posłanka skierowała do ministra zapytania w sprawie, która "bulwersuje jej wyborców" i dotyczy niewłaściwych praktyk, jakie miały dopuścić się apteki we wczesnym okresie pandemii COVID-19.

Jak wyjaśniła w interpelacji, "sprawa dotyczy m.in. wydawania pacjentom leków, które co do zasady wydawane są tylko na receptę - była to częsta praktyka we wczesnym okresie po wybuchu epidemii. Zasadniczo leki są wydawane na receptę, natomiast mogą być wydawane bez recepty pacjentowi, który nie mógł dostać się do lekarza, a jest w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Zyskiem przedsiębiorców aptekarskich jest większy zarobek, ponieważ leki poza receptą nie są refundowane, są zatem droższe".

Posłanka wskazała, że innym przykładem takich praktyk było sprzedawanie wówczas trudno dostępnych żeli antybakteryjnych czy antywirusowych w pakiecie z suplementami diety mającymi rzekomo właściwości zwiększające odporność na koronawirusa.

W związku z powyższym pyta ministra:

- Czy do resortu zdrowia napływają sygnały odnośnie do powyżej wskazanych nieuczciwych praktyk?

- Czy podległe resortowi inspekcje farmaceutyczne wszczęły jakiekolwiek postępowania w przedmiocie powyżej wskazanych nieuczciwych praktyk?

- Czy ww. nieuczciwe praktyki są dużym problemem czy są sporadyczne?

- Jakie konsekwencje będą wyciągane wobec ww. nieuczciwych praktyk w przypadku ich potwierdzenia?

Więcej: sejm.gov.pl