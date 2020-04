Pazerni farmaceuci? Raczej przekłamania. Reportaż skomentowali farmaceuci

TVP opublikował materiał dotyczący zawyżania cen leków sprzedawanych w aptekach. Jedna z aptek w Łomiankach miała wydać pacjentowi lek przeciwwirusowy na dwukrotnie wyższą cenę. Farmaceuci komentując reportaż zaznaczają, że w większości przypadków wzrost cen odbywa się na poziomie producenta lub hurtu.

„Alarmujemy. Klienci aptek sprawdzajcie paragony!” – powiedział prowadzący program Alarm! TVP1 (materiał został udostępniony na platformie VOD TVP).

Jak dalej słyszymy w reportażu, w obliczu epidemii „jedni przedsiębiorcy walczą o przetrwanie, inni bezczelnie wykorzystują trudną sytuację” . O tym miał przekonać się mieszkaniec podwarszawskich Łomianek, który „kupił lek za skandalicznie zawyżoną cenę”.

Mężczyzna kupił w aptece lek przeciwzapalny. Cena okazała się bardzo duża, co skłoniło go do sprawdzenia w internecie dostępności danego preparatu i jego cenę. Po weryfikacji „był już prawie pewny, że apteka sama podwyższyła cenę”.

- Okazało się, że ta cena jest dwukrotnie niższa niż ta, którą zapłaciłem w aptece – powiedział.

W materiale pokazano paragon mężczyzny, na którym widniała cena 69,99 zł za jedno opakowanie leku. W internecie ta cena miała wynosić 39,99 zł.

- Następnego dnia wróciłem do apteki. Pani powiedziała, że lek jest taki drogi, bo w tej chwili wszystko podrożało. Mamy epidemie w Polsce, więc ceny muszą pójść w górę – relacjonował mężczyzna.

Reporterka programu postanowiła sprawdzić, ile ten sam lek kosztuje w innych aptekach. Jak wskazano, w innej placówce był niemal dwukrotnie tańszy– kosztował 39,99 zł.

Naczelna Izba Aptekarska przyznaje, że otrzymuje od pacjentów informacje o takich praktykach. – Nie widzimy uzasadnienia, aby ta cena tak diametralnie wzrosła. Oczywiście potępiamy tego rodzaju działania. Uznajemy, że w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, nie należy tych cen podwyższać. Tego rodzaju praktyki należy uznać za naganne – powiedział Tomasz Leleno, rzecznik NIA.

Reporterka programu udała się do apteki w Łomiankach i spytała o cenę leku przeciwwirusowego. Usłyszała, że 50 tabletek leku kosztuje 69,99 zł. – Dlaczego aż tak dużo? – zapytała. – Taką cenę mamy. Nie wiem. Nie ja ustalam ceny – odpowiedział pracownik apteki.