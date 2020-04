Personel medyczny pracujący przy zwalczaniu COVID-19. O ile wzrośnie jego wynagrodzenie?

W szpitalu w Gdańsku został ustalony dodatek za pracę w narażeniu z pacjentami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 - 20 proc. pensji zasadniczej (umowa o pracę) i 20 proc. stawki godzinowej (kontrakt). We Wrocławiu będzie dodatek 30 zł brutto za godzinę pracy. Jednak nie wszędzie pracownicy porozumieli się z zarządem szpitala.

Pracownicy szpitali domagają się wzrostu wynagrodzeń w przypadku pracy przy zwalczaniu zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19. - Dyrektorzy wypłacili dodatki tylko w siedmiu szpitalach jednoimiennych, choć otrzymali środki na pokrycie ekstraordynaryjnych wydatków - informuje Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP.

Mechanizmy wyliczania dodatku do wynagrodzeń personelu medycznego za narażenie w szpitalach są różne (tam gdzie zostały wprowadzone), w zależności od porozumień podpisywanych przez związki z dyrekcjami.

Gdańsk: 20 proc. do pensji lub stawki godzinowej

Jak przekazał mgr piel. Paweł Bagniewski, przewodniczący zakładowej organizacji związkowej OZZPiP przy 7. Szpitalu Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ im. kadm. prof. W. Łasińskiego w Gdańsku, dodatek za pracę w narażeniu z pacjentami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 został tam ustalony na 20 proc. pensji zasadniczej (umowa o pracę) i 20 proc. stawki godzinowej (kontrakt). Podwyżka dotyczy m.in. pielęgniarek, lekarzy, salowych, ratowników, techników rtg.

Z symulacji - przy uwzględnieniu podniesienia pensji zasadniczej o 10 proc. i 20 proc. dodatku - wynika, że średnia pensja młodej pielęgniarki w szpitalu wynosiła netto przed podwyżkami nieco ponad 3,3 tys. zł, a obecnie (przy pracy w bezpośrednim narażeniu na zakażenie) - ok. 3,7 tys. zł. Starsza pielęgniarka przed podwyżką zarabiała netto ok. 3,8 tys. zł, obecnie - 4,2 tys. zł; w przypadku pielęgniarki ze specjalizacją są to odpowiednio kwoty netto 4 tys. zł i ok. 4,4 tys. zł.

Pielęgniarki zatrudnione na umowy cywilnoprawne - przy założeniu przepracowania 200 godzin w miesiącu w warunkach narażenia - zarabiają brutto od ok. 8,8 tys. zł do 10,8 tys. zł. Od tej kwoty brutto trzeba jednak odliczyć jeszcze opodatkowanie, składki ZUS, ubezpieczenie, obsługę księgową, itd.

Wrocław: dodatek 30 złotych brutto za godzinę

Jednym z kilku szpitali jednoimiennych, w którym dotąd zostały wprowadzone ekstraordynaryjne podwyżki jest też m.in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J Gromkowskiego we Wrocławiu. Tam, obowiązujące od 4 marca zarządzenie dyrektora wprowadza dodatek 30 zł brutto za godzinę pracy dla wszystkich osób z personelu medycznego pracujących bezpośrednio przy pacjentach z COVID-19.