Petycja ws. szczepień bezdomnych: potraktować ich jak pensjonariuszy DPS

Najfajniejsze w tym jest to, że ci bezdomni po zaszczepieniu pierwszą dawką będą grzecznie siedzieć w schroniskach i czekać na druga dawkę - ocenia autor petycji (fot. Pixabay)

To unikalna okazja. Bezdomni rozpłyną się po Polsce do jesieni. A wiadomo, że bezdomni bardzo słabo przestrzegają przepisów antycovidowych i mogą stanowić zagrożenie biologiczne dla społeczeństwa. Zaszczepienie ich usuwa to zagrożenie - napisał autor petycji.

Do resortu zdrowia trafiła petycja, by bezdomnych zgromadzonych w noclegowniach i schroniskach poddać szczepieniu przeciwko COVID-19 w pierwszej przewidzianej do szczepień grupie - po pracownikach medycznych - i potraktować ich jak pacjentów z DPS. - To unikalna okazja. Bezdomni rozpłyną się po Polsce do jesieni. A wiadomo, że bezdomni bardzo słabo przestrzegają przepisów antycovidowych i mogą stanowić zagrożenie biologiczne dla społeczeństwa. Zaszczepienie ich usuwa to zagrożenie - napisał autor petycji. "Najfajniejsze w tym jest to, że ci bezdomni po zaszczepieniu pierwszą dawką będą grzecznie siedzieć w schroniskach i czekać na druga dawkę" - dodaje. Informuje też, iż szczepieniu i nabyciu odporności bezdomni będą mogli wychodzić ze schroniska i do niego wracać, bez konieczności wykonywania testów. Aktualnie, aby bezdomny mógł skorzystać z noclegowni, musi mieć wykonany test.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus