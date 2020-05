PEX PharmaSequence: spadki sprzedaży we wszystkich segmentach

Spadki odnotowały wszystkie kategorie sprzedażowe (fot. archiwum)

Po 17 dniach maja sprzedaż apteczna notuje spadki w porównaniu zarówno do 17 dni kwietnia, jak również do 17 dni maja ubiegłego roku. Po bardzo dobrych wynikach sprzedażowych w marcu br. to drugi miesiąc spadkowy.

Po 17 dniach maja w porównaniu do sprzedaży z 17 kwietnia, spadki odnotowano we wszystkich segmentach. Cały rynek spadł - 19.2% (w tym leki Rx o - 17.4%, Non Rx - 21.3%). W podziale na segmenty: - OTC - 24.7%

- suplementy - 20%

- kosmetyki - 15.3%

- środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego i żywieniowego - 14.3%

- wyroby medyczne - 16.6%

- pozostałe - 38.4%. W porównaniu do 17 pierwszych dni maja 2019 roku rynek odnotował spadek - 20.1% (Rx - 19.1%, bez recepty - 21.4%). Spadki dotyczą wszystkich segmentów: - OTC - 22.5%

- suplementy - 15.1%

- kosmetyki - 21.2%

- wyroby medyczne - 22.7%

- środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego i żywieniowego - 31.5%

- pozostałe - 16.9%. Liczba dni wolnych w porównywanych okresach: maj 2019 (6), kwiecień 2020 (5), maj 2020 (7). Źródło: www.pexps.pl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus