PEX: słaba sprzedaż apteczna w I połowie listopada

W porównaniu do 15 pierwszych dni października, w analogicznym okresie w listopadzie apteczny rynek leków odnotował spadek i to we wszystkich segmentach - wynika z analizy PEX PharmaSequence.

Po 15 dniach listopada w porównaniu do sprzedaży z 15 października, wszystkie segmenty sprzedaży odnotowały spadki. Cały rynek zmalał o-9.9% (leki Rx - 11.6, jak i Non Rx -7.9%). W podziale na segmenty: - OTC -7.2%

- suplementy -3.3%

- środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego i żywieniowego -6.1%

- wyroby medyczne -15.4%

- kosmetyki: - 12.1%

- pozostałe -13.7%. W porównaniu do 15 pierwszych dni listopada 2019 roku rynek odnotował wzrost +2.8%. Za wzrost odpowiadają produkty Non Rx+6.8%. Leki Rx odnotowały spadek -0.6%. Wzrosty dotyczą segmentów: - OTC +12.5%

- suplementy +19.6%

- pozostałe +4.7%. Spadki: - wyroby medyczne -7.5%

- środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego i żywieniowego -11.4%

- kosmetyki -18% Liczba dni wolnych w porównywanych okresach: listopad 2019 (5), październik 2020 (4), listopad 2020 (6) Źródło: www.pexps.pl

