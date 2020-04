PFSz: umożliwiajmy aptekom sprzedaż wysyłkową leków Rx

Jako PFSz podjęliśmy działania w sprawie sprzedaży wysyłkowej leków dla pacjentów powyżej 60 r.ż. i na kwarantannie. Mam nadzieję, że ze względu na głęboko humanitarny charakter projektu, będzie popierany - informuje Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali.

"Polska Federacja Szpitali, mając na uwadze wdrożone środki zabezpieczające rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz dobro pacjentów pozostających w grupie największego ryzyka, zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia, RPP, GIS i GIF z postulatem rozważenia pilnej nowelizacji przepisów art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w zakresie umożliwiającym aptekom i punktom aptecznym prowadzenie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych dostępnych wyłącznie z przepisu lekarza pacjentom, którzy ukończyli 60 rok życia oraz objętym kwarantanną" - podaje w komunikacie PFSz.

"Wierzymy, że proponowane rozwiązanie pozwoli na realizację społecznie ważnych potrzeb tj. zapewnienie dostępności do farmakoterapii osobom poddanym kwarantannie oraz seniorom przy jednoczesnym usprawnieniu izolacji tych osób w warunkach domowych, pozwoli na uratowanie zdrowia i życia wielu osób" - dodaje.

Decyzję PFSz skomentował na Twitterze Marek Tomków, wiceprezes NRA: - Insuliny z tygodniowym opóźnieniem dostarczone dla diabetyka, będą działaniem humanitarnym. Zaśnie spokojnie. Mniej humanitarne u osób z padaczką, lub bólami nowotworowymi. Terminowe dostawy gwarantują dzisiaj tylko gołębie pocztowe. No i są humanitarne - napisał.

- Nie ma wątpliwości, że wysyłka leków powinna się odbywać w odpowiednich warunkach. Ale konieczność rozwiązania tej kwestii nie powinna być wymówką służącą zachowaniu status quo w sytuacji pandemii. Home delivery w programach lekowych już jest dopuszczalne. Można? Można! - odpowiedziała Ligia Kornowska.

Marek Tomków: Od kiedy i na jakiej podstawie prawnej jest dopuszczalne?

Mariusz Politowicz: Nie padła odpowiedz na pytanie...

Michał Byliniak: Bo jej nie ma. Projekt przyniesiony w kapeluszu. PFSz nie uznał, aby skonsultować go z najbardziej zainteresowanymi. Pytanie kto to to przyniósł, bo PFSz bardziej na minę nie można było wpuścić.

Ligia Kornowska: Szanowni Państwo, ws. home delivery, zapraszam do komunikatów MZ, NFZ i GIF. Proszę o odnoszenie się do meritum sprawy i nie pozwalanie sobie na insynuacje. Podnosimy problem który istnieje dla pacjenta - i za chwilę dla szpitala w dobie COVID- bez względu na ton Państwa wypowiedzi.