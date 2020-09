PGEU o kluczowej roli farmaceutów w profilaktyce grypy

PGEU wydało komunikat prasowy dotyczący szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2020-2021. Wskazuje w nim na kluczową rolę farmaceutów w profilaktyce grypy poprzez szczepienia.

Zbliżający się sezon grypowy oraz trwająca epidemia COVID-19 będą stanowić ogromne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia. Wdrażanie programów szczepień przeciwko grypie – zwłaszcza w grupach ryzyka – może pomóc w odciążeniu systemu.

PGEU wzywa władze i instytucje do kontynuowania i wzmacniania w tym zakresie współpracy z farmaceutami w celu włączenia ich w krajowe strategie profilaktyki poprzez szczepienia.

- Nie możemy jeszcze powstrzymać koronawirusa, ale możemy złagodzić szkodliwe skutki kombinacji Covid-19 i grypy sezonowej na systemy opieki zdrowotnej w najbliższych miesiącach. Gorąco zachęcamy rządy krajowe do wykorzystania aptek ogólnodostępnych w całej Europie, aby pomagać w opracowywaniu skutecznych strategii szczepień i poszerzaniu możliwości szczepień - wskazał prezes PGEU, Duarte Santos.

- Farmaceuci to dobrze wyszkoleni pracownicy ochrony zdrowia i wiarygodne źródło informacji. Mogą odgrywać kluczową rolę w identyfikacji pacjentów z grup ryzyka (osoby starsze, pacjenci z chorobami przewlekłymi, osoby z obniżoną odpornością itp.) oraz zwiększaniu zaufania społeczeństwa do szczepień. Farmaceuci powinni być zaangażowani w planowanie programów szczepień przeciwko grypie oraz zapewnić wsparcie i zasoby, aby zapewnić opiekę nad pacjentem. Jako pierwszoliniowi pracownicy ochrony zdrowia powinni być również włączeni do grup o priorytetowym dostępie do szczepionek przeciw grypie - ocenia Santos.

Więcej: aptekarzpolski.pl