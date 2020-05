PGEU zwraca uwagę na rolę farmaceutów w dobie pandemii COVID-19

Od początku kryzysu spowodowanego COVID-19 farmaceuci pracują z niestrudzonym zaangażowaniem i determinacją, aby zapewnić pacjentom ciągły dostęp do leków – wskazuje Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) w wydanym komunikacie.

– Farmaceuci są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, byli dostępni także podczas lockdownu, zorganizowali usługę dostaw leków do domu dla osób najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Przez cały czas trwania kryzysu farmaceuci stoją na pierwszej linii frontu udzielając porad dotyczących leczenia, skutecznie zapobiegając niepotrzebnym wizytom w izbach przyjęć – dodano.

Jak podkreśla PGEU, lokalne apteki w całej Europie zaangażowały się w dystrybucję sprzętu ochronnego, w tym maseczek. Ponadto przekazują obywatelom Unii niezbędne wskazówki dotyczące ich prawidłowego stosowania, udzielają także porad dotyczących stosowania środków higieny, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianie się wirusa.

W komunikacie czytamy, iż zgodnie z zaleceniami Regionalnego Biura Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO Europe) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w ostatnim czasie wiele krajów europejskich wprowadziło zmiany w prawie mające na celu wzmocnienie roli farmaceutów, tym samym odciążając pozostałą część systemu opieki zdrowia.

Ponadto niektóre państwa wyznaczyły dodatkowe środki finansowe, aby wesprzeć farmaceutów w walce przeciwko COVID-19.

W wielu krajach farmaceutom umożliwiono odnawianie powtarzających się recept na leki dla pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, jak też przekazywanie do aptek niektórych leków stosowanych w lecznictwie szpitalnym.

W części państw Unii farmaceuci zaangażowali się także w pomoc ofiarom przemocy domowej.

- Farmaceuci są gotowi do dalszego wspierania obywateli europejskich i systemów opieki zdrowotnej, podczas gdy pandemia COVID-19 ewoluuje i dochodzi do stopniowego znoszenia restrykcji ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa. Dlatego zdecydowanie zalecamy organom służby zdrowia korzystanie z dostępnych aptek w całej Europie, w celu przeprowadzania wiarygodnych testów na COVID-19 w miejscach opieki na COVID-19, gdy będą już dostępne, oraz do korzystania z umiejętności farmaceutów w skutecznej i wydajnej strategii wykonywania szczepień. Jednocześnie wzywamy rządy do zapewnienia farmaceutom odpowiedniego wsparcia za ich istotny wkład w systemy ochrony zdrowia i zaangażowanie w pomoc dla obywateli – powiedział przewodniczący PGEU, Duarte Santos.

Więcej: pgeu.eu/