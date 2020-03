PGF zatrudni dodatkowych pracowników przy dostarczaniu leków do aptek

Z uwagi na pandemię koronawirusa Polska Grupa Farmaceutyczna zaprasza do współpracy osoby, które pomogą zadbać o płynne i terminowe dostarczenie leków do aptek. - Utrzymanie ciągłości dostaw lekarstw generuje potrzebę zatrudniania dodatkowych pracowników - tłumaczy PGF.

- W związku z licznymi ograniczeniami, których doświadczamy w czasie pandemii koronawirusa, wielu przedsiębiorców zostało zmuszonych do zawieszenia lub ograniczenia swojej działalności. Dlatego też wiele osób, szczególnie zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenie lub o dzieło, zostało bez środków

do życia. W tym trudnym czasie Polska Grupa Farmaceutyczna, jedna z największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce, poszukuje pracowników. Istnieje bowiem ryzyko, że panujący kryzys może doprowadzić do braku leków w szpitalach i aptekach - podaje w komunikacie.

- Odpowiadamy za 20% dostaw do aptek. Każdego dnia w 13 magazynach zlokalizowanych w różnych częściach Polski przygotowujemy 14 tysięcy dostaw składających się z około 25 tysięcy różnych rodzajów leków. Teraz znajdujemy się w szczególnym czasie, kiedy utrzymanie ciągłości dostaw lekarstw generuje potrzebę zatrudniania dodatkowych pracowników - tłumaczy Tomisław Bensari, prezes zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej.

Jak podaje, do pracy mogą zgłaszać się wszyscy. Do głównych zadań nowo zatrudnionych osób, będzie należało wsparcie w kompletacji zamówień i transport leków do aptek i szpitali. Co ważne, chociaż siedziba firmy mieści się w Łodzi, wsparcie skierowane jest do osób w całej Polsce - magazyny Polskiej Grupy Farmaceutycznej są zlokalizowane w 13 województwach.

PGF zapewnia, że praca jest bardzo bezpieczna. Firma, która na co dzień dba o swoich pracowników, teraz wprowadziła niezwykle rygorystyczne zasady bezpieczeństwa pracy, co daje komfort realizowania swoich obowiązków wszystkim pracownikom.

- Przedstawiciele PGF zgłosili się także do włodarzy poszczególnych miast i urzędów pracy, które obecnie mierzą się z rosnącym bezrobociem wśród osób, które chwilę temu miały zatrudnienie i środki do życia. Współpraca przy zaopatrywaniu pacjentów może być idealnym rozwiązaniem na ten trudny czas - wskazuje.