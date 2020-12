Pierwsze dostawy szczepionek na przełomie stycznia i lutego

Myślę, że pierwsze dostawy szczepionek będą na przełomie stycznia i lutego - powiedział minister zdrowia. 2 grudnia, podczas wizyty w hurtowni Urtica i Pharmalink (grupa Pelion) Mateusz Morawiecki ma przedstawić logistykę dystrybucji. Początek konferencji: 12:45.

Niedzielski pytany w radiu TOK FM o strategię szczepień poinformował, że "na razie grupy priorytetowe są ustalone w ten sposób, że zaczniemy od medyków". - To oni są na pierwszej linii frontu, to oni mają bezpośredni styk z chorymi. Druga grupa to chcemy seniorów przede wszystkim zaszczepić, bo statystyki umieralności na koronawirusa są takie, że bardzo skokowo rosną właśnie powyżej 75. roku życia - poinformował.

Podał, że medyków jest w kraju około pół miliona, seniorów powyżej 75. roku życia jest mniej więcej dwa-trzy miliony osób. W związku z tym, zdaniem Niedzielskiego, wyszczepienie takiej grupy "to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, które zajmie nam miesiąc lub dwa miesiące od momentu, kiedy dostaniemy szczepionki".

Jeśli chodzi o termin dostaw szczepionek, Niedzielski tłumaczył, że "jeszcze niedawno była informacja (od producentów-PAP), że w grudniu będziemy mieli pierwsze partie, ale teraz (...) mamy informację, że w styczniu będą pierwsze dostawy". Jednak, zdaniem Niedzielskiego, realny termin to przełom stycznia i lutego.

Niedzielski pytany, czy wygrywamy z epidemią odpowiedział, że "na pewno mamy do czynienia z zauważalnym zmniejszeniem liczby zachorowań". - Obłożenie łóżek w szpitalach wczoraj spadło o rekordową wartość ponad 600 miejsc, więc rzeczywiście różne oznaki w tym dotyczące zlecania badań przez lekarzy POZ są pozytywne, ale to nie oznacza, że jesteśmy w strefie komfortu. Nadal liczba zachorowań to rząd 10 tys. osób, co oznacza też ryzyko, że część z tych osób będzie hospitalizowana i będzie wymagała intensywnej terapii - wyjaśnił.

Jak poinformowała KPRM, 2 grudnia premier Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w Hurtowni Farmaceutycznej Urtica i Pharmalink – grupa Pelion S.A.

O godzinie 12:45 przewidziano wypowiedź Prezesa Rady Ministrów dla mediów, w sprawie dystrybucji szczepionek.