Placówka apeluje: nie rezerwujcie terminów szczepień w wielu miejscach

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie informuje, że w związku z ograniczoną liczbą miejsc przewidzianą dla grupy seniorów włączonych do grupy seniorów w wieku 80+ i 70+ wszystkie terminy szczepień dla tej grupy osób do 31 marca 2021 r. już są zajęte.

Lecznica apeluje o to, by nie zapisywać się w wielu miejscach jednocześnie.

- Brak wolnych terminów do końca marca dotyczy nie tylko szpitala – mówi Barbara Kasperska, kierownik ds. funkcjonowania poradni, rejestracji i pracowni szpitalnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.

- Docierają do nas informacje, że seniorzy 80+ lub ich bliscy wysyłają zgłoszenia do wielu placówek jednocześnie. W ten sposób blokują możliwość ustalenia terminu innym pacjentom. Apelujemy o to, aby wybrać sobie jeden punkt szczepień, najlepiej ten położony najbliżej miejsca zamieszkania i tam oczekiwać na wyznaczenie terminu. Zwolnione w ten sposób miejsca stworzą możliwość zaszczepienia się innym osobom, dla których teraz nie ma miejsca - dodaje.

Najbardziej dogodny dla seniora punkt szczepień, jego adres i numer telefonu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

"Osoby, które już wysłały zgłoszenie, bądź wpisywały się w kolejkę oczekujących w szpitalu proszone są o oczekiwanie na telefon z informacją o wyznaczeniu terminu" - dodaje szpital.