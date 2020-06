Po pierwsze kupuj w legalnej aptece

Niemal 100% ogólnodostępnych aptek w Polsce posiada dostęp do systemu weryfikującego oryginalność leku – mówi Michał Kaczmarski, prezes zarządu Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL). to daje pewność i bezpieczeństwo zakupów leków.

Mimo iż z epidemią mamy do czynienia od kilku miesięcy, nie istnieją jeszcze żadne szczepionki ani leki na COVID-19. Wszystkie preparaty są dopiero w fazie badań i nie są dostępne w legalnym obrocie. Na czarnym rynku sprzedawane są jednak środki, które obiecują ochronę przed koronawirusem, a nie mają nic wspólnego z lekami. Wręcz przeciwnie – ich zażycie może być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego warto wystrzegać się specyfików o nieznanym pochodzeniu.

Epidemia stała się doskonałą okazją dla oszustów, którzy próbują dorobić się na ludzkim strachu, niepewności, ale też łatwowierności. W sieci pojawiają się nieprawdziwe doniesienia o wynalezieniu leków na COVID-19 i część pacjentów próbuje leczyć się na własną rękę. Fałszywe produkty obiecują zapobieganie, leczenie lub łagodzenie objawów COVID-19. Mogą występować w różnej formie – leków, suplementów czy ziół. Wszystkie jednak są oszustwem, żaden z nich nie ma bowiem udowodnionego działania.

Problemem jest nie tylko narażanie pacjentów na straty finansowe. Ważne jest przede wszystkim bezpieczeństwo osób przyjmujących fałszywe leki. Specyfiki o nieznanym składzie i działaniu są potencjalnie niebezpieczne. Nie da się też przewidzieć ich reakcji z innymi przyjmowanymi produktami leczniczymi. Co równie groźne, mogą też opóźniać decyzję o wizycie u specjalisty i podjęcie prawidłowego leczenia. W tym czasie przyjmujący je może zarażać inne osoby.

Jedynym sposobem na to, by mieć pewność, że dany lek jest bezpieczny, jest kupowanie go u legalnych dystrybutorów. Dodatkową ochroną w tym wypadku jest fakt, że od lutego 2019 roku apteki mają obowiązek weryfikowania leków serializowanych, czyli sprawdzania ich wiarygodności w ogólnopolskim systemie weryfikacji autentyczności leków.

– Dzięki podwójnemu zabezpieczeniu znajdującemu się na opakowaniu leku, pacjenci mają pewność, że kupują produkt legalny i bezpieczny. Niemal 100% ogólnodostępnych aptek w Polsce posiada dostęp do systemu weryfikującego oryginalność leku – tłumaczy Michał Kaczmarski, prezes zarządu Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL), która czuwa nad systemem weryfikacji w Polsce.