Po SARS-CoV-2 nie będzie nas stać na powrót do organizacji systemu ochrony sprzed epidemii

Od lat nieskutecznie apelujemy o ustawę o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Może epidemia spowoduje, że uda się zrobić w tym zakresie to, czego się nie dało przez dekady - ocenia dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

- Pandemia koronawirusa, przewrotnie mówiąc, może się okazać dla nas wielką szansą. Do tej pory nie było poszanowania dla zasad bezpieczeństwa. Z lekceważeniem podchodzono do monitorowania zakażeń i zdarzeń niepożądanych. Badania wskazują, że 15 proc. wydatków szpitalnych można przypisać kosztom związanym z brakiem bezpieczeństwa - przypomina dr Gałązka-Sobotka.

I dodaje: - Od lat nieskutecznie apelujemy o ustawę o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Może epidemia spowoduje, że uda się zrobić w tym zakresie to, czego się nie dało przez dekady. Tworzenie i rozwój kultury bezpieczeństwa pacjenta, przywództwa i nadzoru klinicznego na poziomie jednostek ochrony zdrowia to kluczowe zadanie stojące przed menedżerami i instytucjami regulatora, które muszą ten proces stymulować.

Jak przekonuje dr Gałązka-Sobotka, po SARS-CoV-2 nie będzie nas stać na to, abyśmy wrócili do trybu udzielania świadczeń i organizacji systemu ochrony sprzed epidemii. Wizja gigantycznego kryzysu gospodarczego będzie rodziła ryzyko, że środków na zdrowie nie będzie więcej.

- Nie dopuszczam myśli, że politycy mogliby wycofać się z zapisów przeznaczania na zdrowie 6 proc. PKB. Sposób liczenia nakładów na zdrowie w danym roku, odnosząc się do wartości PKB sprzed dwóch lat, właśnie ujawnił swoje atuty. To, co było słabością ustawy, stało się nagle gwarantem bezpieczeństwa dla systemu - mówi dr Gałązka-Sobotka.

W jej opinii nie ma wątpliwości, że wpływy ze składki zdrowotnej, które już maleją, będą z każdym miesiącem jeszcze niższe. - Ustawa gwarantuje nam jednak, że różnice te pokryte będą z budżetu państwa. Te pieniądze trzeba będzie jednak „znaleźć” aby dopłacić je do systemu zdrowia, wyjąć z kurczącego się z dnia na dzień budżetu państwa - zaznacza ekspertka.

- Jeszcze trzy miesiące temu dla wielu pacjentów pójście do szpitala było jedyną drogą do uzyskania kompleksowej opieki, choć już wówczas dostrzegali, że wiele z tych świadczeń mogłoby być udzielonych np. w poradni. Dzisiaj lęk przed zakażeniem zwiększy poziom asertywności pacjentów i oczekiwanie ograniczania ryzyka - uważa dr Gałązka-Sobotka.