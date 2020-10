Po spotkaniu samorządowców z minister zdrowia

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich wskazał, że system e-recept automatycznie „wyrzuca” receptę na szczepionkę przeciwko grypie po 30 dniach od jej wystawienia, a szczepionek tych brakuje i ich zrealizowanie w tym terminie jest niemożliwe.

Związek Powiatów Polskich przedstawił informacje z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST (13 października), w którym uczestniczyła wiceminister Józefa Szczurek – Żelazko.

Podczas spotkania minister skierowała m.in. prośbę do samorządów zawodowych lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów o wsparcie wojewodów, gdyż samorządy te mają większe lokalne rozeznanie przy delegowaniu pracowników do pracy w szpitalach covidowych. Głównie chodzi o to, aby nie dochodziło do absurdalnych sytuacji, gdy do pracy w takim szpitalu kieruje się np. pielęgniarkę w ciąży.

Kolejnym punktem była informacja Ministerstwa Zdrowia na temat finansowania opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. W latach 2015-2020 wzrosły nakłady na psychiatrię, z poziomu 2,4 mld zł do 3,28 mld zł. Przez epidemię proces zmian uległ zawieszeniu.

Marek Wójcik z ZMP podkreśl, że nakłady na psychiatrie w różnych częściach kraju są skrajnie różne. COVID-19 wprowadzi rewolucję jeżeli chodzi o psychiatrię dzieci i młodzieży (uzależnienia od telefonów i komputerów, depresje, otyłość, zaburzenia odżywania itd.).

Ponadto wskazał, że system e-recept automatycznie „wyrzuca” receptę na szczepionkę przeciwko grypie po 30 dniach od jej wystawienia, a szczepionek tych brakuje i ich zrealizowanie w tym terminie jest niemożliwe.

Samorządowcy zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia o znalezienie rozwiązania, tak aby zniechęcić Polaków przez masowym odwiedzaniem grobów w dniu 1 listopada.

