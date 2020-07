Poczta Polska: będzie kolejna dostawa środków ochronnych dla aptek

Poczta Polska przyjęła po raz kolejny do realizacji zlecenie kompletacji i wysyłki ponad 5 tys. pakietów środków ochronnych kierowanych do aptek na terenie całego kraju - informuje spółka w komunikacie.

- Dotychczas w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia Poczta Polska doręczyła ponad 83 tys. paczek oraz blisko 1000 przesyłek paletowych drobnicowych do różnego typu placówek medycznych - informuje Poczta Polska.

Spółka realizuje zadania m.in. w zakresie magazynowania, konfekcjonowania, transportu paletowego oraz usług paczkowych.

Wykonuje dostawy do szpitali, w tym szpitali zakaźnych, placówek POZ, stacji epidemiologicznych, siedzib NFZ oraz aptek. Zamówienia dla aptek odbywają się poprzez uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia portal SOI. Korzystające z portalu apteki mają możliwość zamówienia płynów dezynfekujących, rękawiczek oraz maseczek ochronnych.

W ostatnim czasie do magazynu Poczty Polskiej zostało przyjętych 3 mln rękawiczek ochronnych, które zostaną przeznaczone do przygotowania i realizacji złożonych zamówień. Poczta Polska przyjęła po raz kolejny do realizacji zlecenie kompletacji i wysyłki ponad 5 tys. pakietów, kierowanych do aptek na terenie całego kraju.

Jak zapewnia, w magazynach zabezpieczona jest odpowiednia ilość poszczególnych asortymentów potrzebnych do realizacji całego zamówienia. Łącznie obsługiwanych jest ponad 13,5 tys. aptek na terenie całego kraju.