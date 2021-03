Pojemniki na zużyte maseczki w aptekach? Dziś maseczki, jutro zużyte prezerwatywy

Farmaceuta Piotr Rykowski na Twitterze zaproponował, by w każdej aptece znalazł się pojemnik na zużyte maseczki. Reakcje na ten pomysł są różne.

Apteki nie mają obowiązku odbierania przeterminowanych leków

Apteka to nie jest odpowiednie miejsce do zbierania i przechowywania odpadów biologicznych

"W każdej aptece powinien znaleźć się pojemnik na zużyte maseczki, które następnie powinny trafić do spalarni razem z innymi materiałami stwarzającymi zagrożenie biologiczne. Chyba najwyższy czas na taką regulację" - napisał farmaceuta, oznaczając w poście ministra zdrowia, NFZ, GIS i pełnomocnika rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, Michała Dworczyka.

Do pomysłu odniosło się kilku użytkowników

Farmaceuta Mariusz Politowicz: Tylko w aptece? A w sklepach nie? Jeśli tak, to na czyj koszt ten pojemnik, transport i spalanie? Apteka jako miejsce przechowywania odpadów biologicznie niebezpiecznych? Jestem przeciwny.

Inny użytkownik zauważył, że jest to bomba biologiczna.

"Dokładnie tak. Jest szansa na jej systemowe neutralizowanie" - odpowiedział autor pomysłu.

Farmaceuta pod pseudonimem Oxygenum zapytał: "Kto zapłaci za neutralizację i kto będzie składał raporty z tym związane? Robienie śmietnika odpadów niebezpiecznych z apteki to kiepski pomysł, poza tym czy gdzieś na świecie funkcjonuje takie rozwiązanie?

To temat zastępczy

Dodał: Zacznie się od maseczek skończy na zużytych prezerwatywach? W końcu też są one niebezpieczne? Oczywiście potrzebne są takie tematy zastępcze kiedy np.: brakuje leków i apteki nie mogą ich normalnie kupić w hurcie itd.

Użytkownik Basienqa L: "Ja tam z takim czymś w aptece nie chce mieć nic wspólnego, igieł i strzykawek też nie zbieramy".

Farmaceuta Arkadiusz Sobieraj: To nie jest dobry pomysł, taki pojemnik odpowiednio zabezpieczony na każdym rogu ulicy, ok. Już jest problem z przeterminowanymi lekami, niezabezpieczony kosz jest tak samo niebezpieczny w aptece jak i w śmietniku. UM często wstawiają do aptek plastikowe wiadro!

Apteki nie mają obowiązku zbiórki odpadów

W Polsce apteki nie mają obowiązku odbierania od pacjentów przeterminowanych leków. Za ich zbiórkę, a potem utylizację odpowiadają władze samorządu terytorialnego.

To w ich gestii leży zadbanie o to, by na terenie gminy stanęły pojemniki, do których zgodnie z prawem można wyrzucać niezdatne do użycia wyroby farmaceutyczne.

Punkty przyjmujące przeterminowane leki i zużyty sprzęt medyczny znajdują się w urzędach gmin, przychodniach, szpitalach oraz wybranych aptekach, które mogą podpisać umowę z gminą na gromadzenie takich odpadów.