Polfa Tarchomin: TriseptMax jest dostępny dla klientów indywidualnych w aptekach

Spółka prosi o kierowanie zapytań dotyczących preparatów do dezynfekcji Trisept Max (30 ml i 5 l.) oraz Dezynmax (5 l.) tylko poprzez adres mail (fot. archiwum)

5 l. opakowanie Triseptu Max dla każdej apteki w Polsce. Paczki trafiają już do farmaceutów. My nadal pracujemy na trzy zmiany, sukcesywnie wysyłamy kolejne paczki do hurtowni. TriseptMax jest dostępny dla klientów indywidualnych w aptekach - informuje Polfa Tarchomin na TT.

Spółka prosi o kierowanie zapytań dotyczących preparatów do dezynfekcji Trisept Max (30 ml i 5 l.) oraz Dezynmax (5 l.) tylko poprzez adres mail: zamowienia.dezynfekcja@polfa-tarchomin.com.pl. W każdym zamówieniu prosi o uwzględnienie: - Danych teleadresowych firmy

- Nazwy i ilości preparatu (Trisept 30 ml/5l lub Dezynmax 5 l)

- Oczekiwany termin realizacji

- Dane kontaktowe - Każde kompletne zamówienie zostanie zarejestrowane i w najszybszym możliwym czasie zrealizowane - poinformowano na stronie firmy.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus