Polfa Tarchomin: właśnie ruszyła budowa fabryki leków onkologicznych

Centrum rozwoju i produkcji i leków onkologicznych i leków immunosupresyjnych to inwestycja w skali naszego kraju przełomowa - mówił prezydent Andrzej Duda podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę.

22 czerwca wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych TZF „Polfa” S.A.

Koszt inwestycji to 400 mln zł

Zakończenie prac zaplanowano na marzec 2023 roku

- Dzięki inwestycji i działaniom, ten najstarszy zakład farmaceutyczny w Polsce, który za dwa lata skończy 200 lat, wraca do swojej wielkiej tradycji - mówił prezydent Andrzej Duda, podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych TZF „Polfa” S.A. (22 czerwca).

Ocenił tarchomińską fabrykę jako zakład pionierski, rozwijający się, przyciągający kadry naukowe o ambicjach rozwojowych, ale też osobistych, mających na uwadze rozwój kraju, polskiej nauki, polskiej farmacji.

Inwestycja za 400 mln zł

- Cieszę się bardzo, że tutaj właśnie, w tych zakładach, na powrót to się dzieje. Centrum rozwoju i produkcji i leków onkologicznych, a także leków immunosupresyjnych to inwestycja w skali naszego kraju przełomowa - mówił prezydent, zwracając uwagę, że to obecnie jedyny zakład farmaceutyczny funkcjonujący jako spółka skarbu państwa, z ponad 90 procentowym jego udziałem.

- Nie pamiętam, by ktoś inny realizował tak dalekosiężną inwestycję o celach rozwojowych i o tak wysokich kosztach. 400 mln zł, które zostaje przeznaczonych na wykonanie tego wielkiego zadania, to z jednej strony pieniądze ogromne. Ale z drugiej strony, kiedy biorąc cele, dla jakich ta inwestycja jest realizowana, to można śmiało powiedzieć, że to są żadne pieniądze – bo nie da się wycenić ludzkiego życia,

- Życia, które dzięki lekom, które tu będą powstawały i tu będą odkrywane, rozwijane, będą ratowały życie i leczyły choroby onkologiczne. Ona też będzie wpływała na ogólny rozwój kraju, na pozycję międzynarodową Polski, w świecie naukowym, gospodarczym - podkreślał Andrzej Duda.

Finał prac w 2023 roku

Przygotowania do budowy fabryki leków onkologicznych i immunosupresyjnych wraz z laboratorium rozpoczęto w 2018 roku.

W grudniu 2019 roku został podwyższony kapitał zakładowy Polfy Tarchomin. Inwestycja ma być też sfinansowana z obecnej sprzedaży leków, płynów do dezynfekcji i maseczek medycznych. Wartość całej inwestycji to ponad 400 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na marzec 2023 roku.

W planach jest również opracowanie nowej dla spółki grupy leków.