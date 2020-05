POLMED: Centralny Rejestr Wyrobów Medycznych to krok w dobrym kierunku

Jesteśmy na dobrej drodze do uporządkowania rynku wyrobów medycznych w Polsce. Decyzja NFZ o budowie Centralnego Rejestru Wyrobów Medycznych podniesie racjonalność wydatków publicznych i zwiększy dostęp pacjentów do leczenia - ocenia Izba POLMED.

Ma się tym zająć specjalnie powołany Zespół. - W czasie epidemii cały świat przekonał się jak ważną rolę w funkcjonowaniu ochrony zdrowia pełnią wyroby medyczne. Powoli wyciągane są pierwsze wnioski na temat tego, które obszary należy usprawnić administracyjnie, a jakie udoskonalić pod kątem technologicznym. Centralny Rejestr jest pierwszym ważnym krokiem w kierunku potrzebnych zmian - zauważa Izba.

- Najważniejszym zadaniem Zespołu jest ujednolicenie zasad weryfikowania i rozliczania wyrobów medycznych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. Jeżeli uda się ten cel zrealizować, możemy mówić o prawdziwej innowacji procesowej która zoptymalizuje proces zawierania umów oraz rozliczania zrealizowanych zleceń – już dziś ten proces jest prostszy dzięki elektronizacji zlecenia - dodaje.

W przeszłości mieliśmy sytuacje, w których poszczególne OW w różny sposób interpretowały zalecenia Centrali. Zdarzało się również, że konkretne produkty podlegały publicznemu finansowaniu tylko w wybranych regionach. Powodowało to zakłócenia w dostępie do wyrobów oraz potęgowało biurokrację. Teraz ma się to zmienić.

- Dzisiaj każdy z oddziałów NFZ zawiera ze świadczeniodawcą osobną umowę której elementem jest załącznik z ofertą wyrobów wraz z limitem finansowym – wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia. W związku z tym świadczeniodawcy muszą składać oferty na wyroby medyczne osobno, a na dodatek składają je nie centralnie tylko do każdego oddziału NFZ oddzielnie. Z każdym z oddziałów z osobna muszą też rozliczać zrealizowane zlecenia – opisuje Mirosław Padjasek, wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

- Centralny Rejestr Wyrobów Medycznych pozwoli na zwiększenie jakości przekazywanych danych rozliczeniowych przez świadczeniodawców realizujących zlecenia na wyroby medyczne, a także ograniczy występowanie wątpliwości dotyczących kwalifikacji danego produktu do odpowiedniego limitu finansowania – dodaje.