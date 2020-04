Polpharma: pierwsza partia respiratorów trafi wkrótce do szpitali

Do Polski dotarły pierwsze transporty ze sprzętem ufundowanym przez Jerzego Staraka i Polpharmę - jeszcze w tym tygodniu do szpitali w całej Polsce trafi niemal 50 respiratorów. W sumie Grupa Polpharma sfinansowała zakup 100 respiratorów za łączną kwotę 7 mln złotych.

Dwa z trzech zaplanowanych transportów respiratorów, zakupionych przez Jerzego Staraka i Polpharmę w ramach wspierania polskiej służby zdrowia w walce z koronawirusem, dotarły już

do Polski.

Jeszcze w tym tygodniu niemal 50 respiratorów trafi do 22 szpitali w całej Polsce, wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia. Ratujące życie urządzenia przechodzą obecnie kalibrację i przegląd techniczny, by placówki mogły z nich korzystać natychmiast po dostarczeniu.

Respiratory zostaną przekazane do szpitali przed zapowiadanym szczytem zachorowań, w którym spodziewane jest najwyższe zapotrzebowanie na tego typu maszyny. Sprzęt trafi do 22 szpitali w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Urządzenia zostaną dostarczone do oddziałów zakaźnych, placówek jednoimiennych i innych szpitali, gdzie są one szczególnie potrzebne, m.in. we Wrocławiu, Radomiu, Puławach, Łomży, Kielcach, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Gliwicach, Piszu, Wałczu, Jaśle, Kędzierzynie-Koźlu.

Oprócz samych urządzeń, szpitale otrzymają wsparcie w przeszkoleniu personelu medycznego z używania respiratorów, co jest kluczowe w sytuacji konieczności przesuwania personelu pomiędzy oddziałami.

Kolejny transport urządzeń jest planowany na początek maja i również zostanie rozdysponowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Polpharma zakupiła również środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy) dla pracowników służby zdrowia za kwotę ponad 2,5 mln złotych.

Jerzy Starak podtrzymuje także mobilizację swoich fabryk i pełne zaangażowanie Grupy Polpharma w zakresie zapewnienia polskiego bezpieczeństwa lekowego.