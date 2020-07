Polpharma postawiła na cyfryzację kluczowych obszarów spółki

Od roku obowiązuje porozumienie Polpharmy i Microsoft, które zakłada cyfryzację procesów przemysłowych w łańcuchu produkcji leków, analityce danych oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji do tworzenia nowych cyfrowych miejsc pracy - przypomina spółka.

W Polpharmie cyfryzacja dotyczy kluczowych obszarów: digital organization, digital operations (produkcja), digital product oraz digital market. Cyfrowa zmiana dotyczy każdego pracownika. Cel jest jeden – zwiększenie efektywności biznesowej firmy, a przede wszystkim ułatwienie codziennych zadań poszczególnych osób.

W kilkutysięcznym zespole Polpharmy, w 6 oddziałach w Polsce zatrudnienie znajdują przedstawiciele wielu pokoleń, w tym baby boomers (16 proc.), generacja X (53 proc.), generacja Y (29 proc.) oraz generacja Z/C (2 proc.). Aby wszystkim zapewnić równe możliwości współpracy w cyfrowym środowisku, w Polpharmie działa zespół Digital Community, który odpowiada w firmie za inspirowanie, promowanie i wspomaganie kolejnych rozwiązań cyfrowych oraz uczenie innych pracowników, w jaki sposób mogą efektywnie korzystać z technologii.

Z kolei produkcja to obszar, w którym technologicznie dzieje się najwięcej. Można tutaj wskazać cztery kluczowe technologie: Przemysłowy Internet Rzeczy (IoT), Przetwarzanie w Chmurze, Sztuczna Inteligencja (Artificial Intelligence) oraz Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality).

Ta ostatnia wykorzystywana jest przez inżynierów Polpharmy do budowy cyfrowego modelu maszyny tzw. cyfrowego bliźniaka i przeprowadzania szkoleń dla nowych pracowników, monitorowania stanu pracy urządzeń lub przezbrajania linii produkcyjnych.

Zastosowanie tych technologii w fabrykach Polpharmy to efekt pracy techników, inżynierów oraz ekspertów w dziedzinie farmacji, którzy wspierani są technologią oraz rozwiązaniami cyfrowymi z platformy Microsoft Azure. W zakładzie Polfy Warszawa, należącej do Grupy Polpharma, pracownicy wykorzystują rozwiązania IoT i angażują algorytmy sztucznej inteligencji do monitorowania kluczowych parametrów technologicznych. Technologia Blokchain znalazła zastosowanie podczas cyfryzacji procesów związanych z nadzorem nad ekspozycją pracowników na czynniki szkodliwe i mutagenne.