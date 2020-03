Polska spółka paliwowa przekaże rządowi 100 tys. testów na COVID-19

Spółka UNIMOT przekaże polskiemu rządowi w ramach darowizny 100 tysięcy sztuk testów na koronawirusa, zakupionych od jednego z chińskich producentów - podaje w komunikacie.

UNIMOT to importer paliw, który działa także na rynku chińskim.

Spółka informuje, że podjęła decyzję o sprowadzeniu do polski 100 tys. sztuk testów na koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19. Dostawcą, który zgodził się zrealizować zamówienie, jest firma farmaceutyczna Sinopharm International z siedzibą w Hong Kongu.

Sinopharm International jest spółką należącą do chińskiego przedsiębiorstwa państwowego China National Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Wszystkie sprowadzone przez UNIMOT testy zostaną przekazane do dyspozycji polskiemu Ministerstwu Zdrowia lub wskazanej przez niego organizacji. Cena jednego testu wynosi 3,5 dolara, a całe zamówienie opiewa na kwotę 350 tys. dolarów, czyli prawie 1,5 miliona złotych. Przedstawiciele spółki chcą zwrócić się do Ministerstwa Finansów o zwolnienie tej transakcji z cła oraz podatku VAT, żeby zminimalizować koszty tej społecznej pomocy.

- Nasza decyzja dotycząca rodzaju wsparcia wynika z zaleceń publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia, która nawołuje do wykonywania jak największej liczby testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 - mówi Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT.

Kontrakt na realizację zamówienia został podpisany w piątek, 20 marca 2020 r. Produkcja testów już trwa. Producent deklaruje wytworzyć je w ciągu 14 dni i wysłać do Polski przesyłką lotniczą.