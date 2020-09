Porozumienie Zawodów Medycznych przestaje działać?

4 września nastąpiło rozwiązanie Porozumienia Zawodów Medycznych. Od tej pory nikt nie może występować w imieniu PPM, przedstawiać stanowiska i opinii Porozumienia ani posługiwać się znakiem graficznym (logo) PZM. Inny komunikat: PZM nie przestaje istnieć.

Przedstawiciele związków zawodowych, skupiających poszczególne zawody medyczne, uczestniczące w Porozumieniu Zawodów Medycznych postanowili o zmianie dotychczasowej formuły współpracy - poinformował Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Jak podaje w komunikacie OZZPiP z wtorku (8 września), związki zawodowe skupione dotychczas w PZM zapowiadają dalszą współpracę ze sobą, ale w innej formule niż PZM - bardziej elastycznej - nie wymagającej jednolitego stanowiska wszystkich związków w określonej sprawie.

Tymczasem na profilu Porozumienie Zawodów Medycznych w mediach społecznościowych czytamy: "Wbrew doniesieniom medialnym - PZM nie przestaje istnieć! Organizacje związkowe medyków nie zawsze chcą iść tą samą drogą i mają do tego pełne prawo, jednak PZM to idea, ludzie i określony poziom współpracy pomiędzy medykami praktykami, a nie tylko działaczami. O dobry jej standard musimy dbać wszyscy poprzez wzajemny szacunek i zrozumienie. Póki potrafimy wspólnie jak najlepiej leczyć i walczyć każdego dnia o dobro pacjentów - PZM nie zniknie!"

Porozumienie Zawodów Medycznych to wspólna grupa zrzeszająca 9 ogólnokrajowych związków zawodowych (ZZ) oraz przedstawicieli zawodów niezrzeszonych w ZZ, skupiających wszystkie zawody medyczne, by wspólnie doprowadzić do rozwiązania braku sprawiedliwego systemu wynagradzania jej pracowników.

PZM współtworzyły Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (w tym Porozumienie Rezydentów OZZL) oraz: dietetycy, psycholodzy, logopedzi, psychoterapeuci, Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizyków Medycznych, Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP.