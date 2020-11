Portugalia dla seniorów: po bezpłatne szczepienie p/grypie do apteki

W tym roku portugalscy farmaceuci po raz pierwszy zostali włączeni do programu szczepień przeciwko grypie w ramach publicznego systemu. W aptekach mogą szczepić się bezpłatnie seniorzy. Dotychczas farmaceuci wykonywali takie świadczenia na rynku komercyjnym.

Możliwość wykonywania szczepień przeciwko grypie w aptekach funkcjonuje w Portugalii od 2007 roku. Jednak dotychczas dotyczyło to świadczeń prywatnych.

W tym roku władze Portugalii podjęły decyzję, by włączyć farmaceutów systemowo do immunizacji. Dzięki temu 150 tys. osób powyżej 65 roku życia będzie miało dostęp do bezpłatnych szczepionek przeciw grypie w portugalskich aptekach.

W sumie seniorzy mogą zaszczepić się w jednej z 2750 aptek, w których pracuje 10 tys. farmaceutów.

W ubiegłym roku w jednej z gmin przeprowadzono pilotaż. Sześciotygodniowy program pilotażowy wykazał zwiększenie liczby szczepień przeciw grypie o 32%.

Dodatkowymi argumentami za takim rozwiązaniem jest też fakt, że szczepienia w aptekach odbywają się bliżej miejsca zamieszkania seniora i zapewniają większy komfort dla pacjenta.

