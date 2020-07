Poseł: pacjenci nadal nie mają wstępu do aptek mieszczących się w przychodniach

Zamknięcie przychodni nie powinno skutkować zamknięciem wejść do aptek, punktów aptecznych czy sklepów medycznych mieszczących się wewnątrz - wskazuje poseł Paweł Szramka. Uważa, że resort zdrowia powinien złagodzić restrykcje związane z dostępem do tych punktów w budynkach przychodni.

- Pacjenci podstawowej opieki zdrowotnej nadal nie mają swobodnej możliwości wstępu do zamkniętych przychodni. Bardzo często zdarza się, iż budynki, w których znajdują się przychodnie, to całe kompleksy usług medycznych. W obiektach tych mieszczą się apteki, punkty apteczne, gabinety rehabilitacyjne bądź sklepy medyczne. Nie zawsze wejście do tych dodatkowych usług prowadzi bezpośrednio z zewnątrz, a co za tym idzie w obliczu zamkniętych drzwi przychodni zainteresowany pacjent do apteki czy sklepu medycznego wejść nie może - pisze w interpelacji do Ministra Zdrowia poseł Paweł Szramka.

Zauważa, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania aptek wejście do nich musi znajdować się na zewnątrz (jest to wejście do apteki dla personelu i dostaw towarów zwane komorą przyjęć). - Ten wydzielony ciąg komunikacyjny przepisy ściśle oddzielają od kontaktu z pacjentem. Niestety w obliczu zamkniętych przychodni w chwili obecnej to często jedyne rozwiązanie do obsługi pacjentów chcących zaopatrzyć się w leki - wskazuje poseł.

Jego zdaniem, problem ten jest szczególnie dotkliwy na terenach wiejskich, gdzie najczęściej apteka znajdująca się w budynku przychodni jest jedynym tego typu obiektem w całej okolicy.

- Zamknięcie przychodni nie powinno skutkować zamknięciem wejść do aptek, punktów aptecznych czy sklepów medycznych mieszczących się wewnątrz. Działanie takie z jednej strony w poważnym stopniu utrudnia pacjentom dostęp do tego rodzaju usług, z drugiej zaś skazuje właścicieli na likwidację prowadzonej działalności - zaznacza poseł Szramka.

W związku z powyższym pyta, czy Ministerstwo zamierza złagodzić restrykcje związane z dostępem do budynków, w których poza przychodniami znajdują się np. apteki, punkty apteczne czy też sklepy medyczne.

W podobnym tonie wypowiedziała się niedawno Marzena Napieracz – Lubomska z IGWPAiA. - Mimo zniesienia obostrzeń pacjenci aptek mieszczących się w przychodniach nadal nie mają prawa do nich wejść. Zamknięte przychodnie powinny umożliwić pacjentom korzystanie z aptek.

Wskazała, że jest to skazanie właścicieli na likwidację działalności a wiejskich pacjentów na brak dostępu do leków.

