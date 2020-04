Poseł PiS: własne leki i wyroby medyczne to budowanie bezpieczeństwa państwa

Poseł PiS Kacper Płażyński wystosował interpelację do premiera Mateusza Morawieckiego, w której pyta o działania rządu zmierzające do wzmocnienia rodzimego przemysłu farmaceutycznego, w tym także o prowadzone od kilku lat prace nad wdrożeniem RTR.

- Polskie leki i wyroby medyczne są tak samo ważne, jak dostęp do surowców energetycznych, własna żywność czy sprawna armia. Musimy produkować ich więcej, żeby być bezpieczni. Kryzys, z jakim mamy obecnie do czynienia dobitnie uświadamia, że trzeba rozszerzyć pojęcie bezpieczeństwa narodowego – mówił w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł Kacper Płażyński.

W interpelacji do premiera gdański poseł PiS wskazał, że Polska musi produkować więcej leków. Pyta m.in. o prowadzone od kilku lat prace nad wdrożeniem Refundacyjnego Trybu Rozwojowego (RTR), który ma premiować firmy prowadzące produkcję i badania w Polsce. Swoje propozycje, tak zwany RTR Plus, przedstawili niedawno także Krajowi Producenci Leków, podkreślając, że to rozwiązanie zwiększy produkcję w Polsce nie obciążając jednocześnie budżetu NFZ.

- Są konkretne pomysły i wierzę, że jest dobra wola zarówno po stronie administracji jak i przemysłu. Na pewno trzeba rozmawiać, dopracowywać i szybko przejść do fazy wdrożenia odpowiednich rozwiązań. Być może to ostatni dzwonek – przekonywał Kacper Płażyński. – Będę pilnował sprawy, bo uważam, że jest ona bardzo ważna – dodał parlamentarzysta.

