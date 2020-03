Poseł pyta czy MZ zrobi coś z procederem słupowania

Od wprowadzenia ustawy AdA właściciela z ominięciem jej przepisów zmieniło blisko 900 aptek – wynika z danych ZAPPA. Kolejne 80 aptek zostało przejętych na tzw. słupy, głównie przez firmy zarejestrowane poza Polską. Sytuacja wymaga inicjatywy ustawodawczej - uważa poseł.

Poseł Robert Kwiatkowski złożył do ministra zdrowia interpelację w sprawie penalizacji procederu tzw. „słupowania” i działań wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych:

"Środowisko aptekarskie województwa kujawsko-pomorskiego zwróciło mi uwagę na ogólnopolski problem „słupowania” w polskich aptekach. Samorząd aptekarski na styczniowym VIII Krajowym Zjeździe Aptekarzy podjął uchwałę w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej w przypadku, gdy podmiotem prowadzącym jest farmaceuta lub spółka farmaceutów. Naczelna Izba Aptekarska nazywa tę uchwałę „antysłupową”.

Chodzi o uchwałę Krajowego Zjazdu Aptekarzy, która zakazuje sieciom aptecznym wykorzystywanie magistra farmacji w charakterze „słupa” i nakłanianie go do otwarcia na własne nazwisko apteki, która w rzeczywistości będzie finansowana i zarządzana przez sieć. Obowiązująca od połowy 2017 r. nowelizacja prawa farmaceutycznego zwana ustawą „Apteka dla aptekarza” (AdA), umożliwia otwarcie nowej apteki tylko farmaceucie. Jak wynika z informacji samorządu aptekarskiego, sieci apteczne, których właścicielem jest zwykle osoba nie będąca farmaceutą znalazły sposób, by to obejść.

Jak to robią? Spółki zakładane przez farmaceutów szybko zmieniają właściciela. Z KRS wykreślany jest farmaceuta, a w jego miejsce wpisywana inna osoba - często przedstawiciel zagranicznych sieci aptecznych. W przypadku przejęć „na słupa” farmaceuta przejmuje istniejącą aptekę tylko formalnie. Jak zbadał ZAPPA (Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek), „farmaceuta-słup” często robi to za pieniądze sieci aptecznej, która albo zatrudnia go potem w tej aptece, albo wymaga od niego tylko nazwiska, tytułu i pieczątki, a biznes koordynuje sama. To zdecydowanie negatywny proceder wymierzony w bezpieczeństwo polskiego pacjenta.