Poseł: zawiesić zakaz reklamy aptek na czas epidemii?

Poseł Jarosław Gonciarz zapytał ministra zdrowia czy rozważał możliwość zawieszenia stosowania art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (zakaz reklamy aptek) w sytuacjach nadzwyczajnych, np. w epidemii, pandemii?

W interpelacji do ministra zdrowia poinformował, że zwróciły się do niego osoby ze środowiska farmaceutów w sprawie dotyczącej dostarczania leków bezpośrednio do miejsc zamieszkania klientów.

"Na dzień dzisiejszy jedyną możliwością ograniczenia wzrostu liczby osób chorych na chorobę zakaźną COVID-19 jest maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów. Apteka jest miejscem, do którego osoby potrzebujące leków muszą dotrzeć, a jeżeli w danym momencie nie ma pożądanych leków, to wspomniane osoby zjawiają się kolejny raz w tej samej lub innej aptece" - pisze poseł.

Niektórzy farmaceuci są w stanie dostarczać leki bezpośrednio do mieszkań zainteresowanych, podobnie jak w branży gastronomicznej, żadne przepisy prawa im tego nie zabraniają. Lecz nie mogą poinformować publicznie o tego rodzaju możliwości, ponieważ w ich ocenie będzie to złamanie art. 94a ust. 1:

"Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności…", przez co mogą narazić się wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu, sprawującemu nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego.

Dlatego zainteresował się temat i wystąpił do ministra z pytanie czy jest taka możliwość.