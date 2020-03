Posłowie będą pracować zdalnie. MZ w Sejmie: nic nie próbujemy zatajać, oszukiwać

Nie będzie świetnie, będzie wrastała liczba chorych, będziemy mieli coraz więcej osób umierających, tak jest wszędzie. Jedyne, co możemy zrobić, to ograniczyć tę liczbę, m.in przez niechodzenie po ulicach - mówił w trakcie dyskusji w Sejmie minister zdrowia Łukasz Szumowski.

W czwartek (26 marca) po godz. 14. zaczęło się posiedzenie Sejmu poświęcone zmianom w regulaminie Izby. Chodziło o zdalną pracę parlamentarzystów w warunkach epidemii koronawirusa. Kwadrans po godzinie 19. nowe regulacje zostały przyjęte - "za" było 250 posłów, przeciw 104, 14 wstrzymało się od głosu.

Posłowie pracowali w 12 salach, część z nich w maseczkach i rękawiczkach. Posiedzenie miało się od razu odbyć w trybie zdalnym, jednak politycy PO i Konfederacji podnosili, że jest to sprzeczne z konstytucją.

Posłowie pracowali oddzielnie

Ostatecznie na sali plenarnej znalazło się 41 posłów podzielonych proporcjonalnie na kluby i koła. Część parlamentarzystów i pracowników obsługi w sali plenarnej miało maseczki lub rękawiczki, niektórzy zastosowali oba te środki ochrony przez koronawirusem. Co ciekawe, minister zdrowia Łukasz Szumowski przemawiał bez maseczki i rękawiczek. Obrady prowadziła marszałek Elżbieta Witek.

Pozostali posłowie zostali ulokowani w 11 salach na terenie parlamentu - tak, aby każda z grup nie przekraczała 50 osób. Zapewniono łączność sali plenarnej z poszczególnymi salami.

CIS zapewniało przed posiedzeniem, że dla wszystkich posłów będą dostępne maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekujące. Obrady rozpoczęły się z opóźnieniem, bo część posłów stała w kolejce do wejść.

Dziennikarze zgromadzili się jedynie w Sali Kolumnowej, do której wejście odbywało się bezpośrednio z sejmowego dziedzińca, nieczynnym na co dzień wejściem.

Procedowanie zdalne w szczegółach

Przyjęte przez Sejm zmiany w regulaminie umożliwiają prowadzenie posiedzenia Sejmu i głosowanie "z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej". Mogą one być zastosowane w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, wojennego lub klęski żywiołowej, ale także stanu epidemii.

Posłowie jednomyślnie poparli poprawkę Lewicy, by z warunków ogłoszenia obrad zdalnych wykreślić stan zagrożenia epidemicznego. Przyjęto też poprawkę PSL-Kukiz15, by ta zmiana regulaminu obowiązywała tylko do 30 czerwca 2020 roku.