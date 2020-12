Posłowie zainteresowali się aptecznym rynkiem franczyzowym

Posłowie: Jarosław Sachajko i Paweł Szramka zapytali ministra zdrowia o działania podejmowane w zakresie franczyzobiorców i potrzeby uregulowania w podobnym zakresie "sieci wirtualnych" i programów partnerskich.

"System franczyzowy w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Obserwujemy wiele różnych branż, w których świetnie się spisuje. Z jednej strony można odnieść wrażenie, na podstawie prowadzonych postępowań w sprawie franczyzy, że ten model nie jest do zaakceptowania dla samorządu aptekarskiego" - piszą autorzy petycji.

"Natomiast z drugiej strony słychać ciepłe słowa Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, mówiącego: franczyza jest dobrym narzędziem do prowadzenia biznesu, zwłaszcza dla osób, które do tego biznesu wchodzą, bardziej bezpiecznym dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z przedsiębiorczością. Taki model biznesowy daje również małemu przedsiębiorcy możliwość funkcjonowania na rynku, na którym są też duzi gracze - dostaje wsparcie, dostaje możliwość działania równie skutecznego i skutecznej konkurencji" - dodają.

- Na pewno na rynku aptekarskim jest to nowe zjawisko. Systemy, które obowiązują, nie muszą mieć struktury poziomej. Jak czytamy w raporcie WEI dotyczącym franczyzy na rynku aptekarskim, bardzo popularną formą w Europie są sieci wirtualne czy programy partnerskie. I tak, zgodnie z tym, co pisze WEI, aż 40% aptek we Francji i Niemczech należy do sieci wirtualnych tworzonych przez hurtownie farmaceutyczne. W obu państwach operatorami są największe hurtownie - przytaczają posłowie i pytają ministra:

Czy ministerstwo analizowało funkcjonowanie systemów franczyzy aptecznej w Polsce?

Czy ministerstwo wydawało jakiekolwiek rekomendacje, zalecenia lub wyjaśnienia w tym zakresie?

Czy ministerstwo dysponuje danymi dotyczącymi liczby udzielonych franczyz w Polsce?

Czy ministerstwo posiada dane o liczbie postępowań dotyczących franczyzy prowadzonych przez GIF?

Czy ministerstwo prowadzi lub planuje prowadzić prace regulacyjne w zakresie franczyzy aptecznej?

Czy ministerstwo analizowało funkcjonowanie „sieci wirtualnych” i programów partnerskich aptecznych?

Czy ministerstwo wydawało rekomendacje, zalecenia lub wyjaśnienia w tym zakresie?

Czy ministerstwo posiada wiedzę o liczbie aptek działających w sieciach wirtualnych i programach partnerskich? Ile aptek zrzeszonych jest w poszczególnych programach i przez jakie podmioty są one zarządzane?

Czy zdaniem ministerstwa sytuacja funkcjonowania aptek w sieciach wirtualnych powinna również stać się przedmiotem działań ze strony GIF?

Ministerstwo zdrowia nie udzieliło jeszcze odpowiedzi na te pytania.