Powinniśmy mieć miesięczny zapas stale przyjmowanych leków

Leki wytwarzane są w bardzo rygorystycznie określonych warunkach. Aby zachowały najwyższą jakość oraz aby można było bezpiecznie je stosować w całym okresie ważności, należy bezwzględnie przechowywać je zgodnie z warunkami określonymi przez ich wytwórcę. O tym, jakich błędów nie popełniać - mówi farmaceuta Michał Markowski.

Krajowi Producenci Leków apelują, aby nie robić zapasów farmaceutyków na cały rok, ponieważ może to skutkować ich brakiem dla potrzebujących w sytuacji, kiedy inni będą gromadzić niepotrzebne zapasy. Jednak w związku z możliwością odbywania kwarantanny należy mieć wyposażoną apteczkę w niezbędne produkty przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Również osoby stale przyjmujące leki powinny mieć stale ich miesięczny zapas. Stres wywołany epidemią koronawirusa może skutkować niewłaściwym zabezpieczeniem zakupionych leków. Tymczasem źle przechowywane nie leczą, mogą wręcz szkodzić. Poza tym stają się łatwo dostępne dla dzieci, a wtedy o tragedię nie trudno.

KPL: Gdzie najlepiej przechowywać leki?

Michał Markowski: Leki wytwarzane są w określonej temperaturze, wilgotności i często w izolacji od światła słonecznego. Dlatego należy przechowywać je w temperaturze i warunkach pokojowych, co oznacza przedział między 15 a 25 stopni C. Nie mogą być trzymane w pobliżu kaloryfera, gdzie temperatura wzrasta nawet do 30 stopni C. Nie powinny znajdować się też w kuchni, ani w łazience, bo jest tam wyższa wilgotność, a temperatura może się zmieniać.

Również leki trzymane w nasłonecznionym miejscu zmienią swój wygląd i działanie. Najlepiej więc włożyć je do specjalnie przeznaczonego do tego pojemnika lub szuflady w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie wolno też przechowywać leków w zaparkowanym samochodzie, bo gdy świeci słońce temperatura wewnątrz może przekraczać nawet 40 stopni C. Takie leki nadają się już tylko do wyrzucenia.

KPL: Czy zakupione leki możemy wyjąć z opakowań?

MM: Nie, leki trzeba przechowywać w oryginalnych opakowaniach, abyśmy w każdym momencie mogli zidentyfikować, jaki to produkt i jaki jest jego termin przydatności. Odsypywanie tabletek do osobnych pojemników, grozi pomyłką, co może być bardzo groźne dla naszego zdrowia. O tym, jak ważne jest trzymanie leków w opakowaniu można się przekonać wyjmując z niego tabletkę. Zmieni barwę np. z białej na brązową oraz swoje właściwości. Wówczas zamiast pomóc, może zaszkodzić.