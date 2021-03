Powstał Zespół ds. API. Wskaże, które substancje będą produkowane w Polsce

Powstał zespół odpowiedzialny za opracowanie listy aktywnych substancji czynnych (API), które zapewniają bezpieczeństwo lekowe kraju. Ma też oszacować możliwości produkcyjne polskiego przemysłu farmaceutycznego pod kątem ich wytwarzania i relokacji produkcji do Polski.

26 lutego br., wiceprezes Rady Ministrów, minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosław Gowin powołał Zespół do spraw aktywnych substancji farmaceutycznych (załącznik).

Członkowie zespołu mają opracować listę aktywnych substancji farmaceutycznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego kraju.

Mają też przygotować analizę wydajności polskiego przemysłu farmaceutycznego pod kątem możliwości wytwarzania tych substancji w Polsce.

Współpraca międzyresortowa

Przy okazji ich zadaniem będzie identyfikacja barier systemowych związanych z relokacją produkcji API oraz rekomendowanie zmian przepisów prawa oraz dokumentów programowych w zakresie aktywnych substancji farmaceutycznych w celu realizacji działań wskazanych w Strategii Farmaceutycznej dla Europy oraz w Krajowym Planie Odbudowy.

Zespół ma charakter międzysektorowy. Uwzględnia nie tylko przedstawicieli ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, ale też resortu aktywów państwowych, członkostwa RP w Unii Europejskiej, szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministra zdrowia.

Ponadto reprezentanta Narodowego Instytutu Leków, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jest też silna reprezentacja sektorowa, jako głos doradczy: Izba Gospodarcza "Farmacja Polska", Sieć Badawcza Łukasiewicz, Krajowi Producenci Leków, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Polski Związek Producentów Leków bez Recepty PASMI.

KPL: potrzebna jest strategia

O powołanie takiego zespołu zabiegali Krajowi Producenci Leków.

"Mając na uwadze trwające prace Unii Europejskiej w zakresie opracowania nowej strategii farmaceutycznej oraz planu przywrócenia produkcji substancji czynnych do wytwarzania leków do Unii Europejskiej, Krajowi Producenci Leków zwracają się z prośbą o powołanie międzyresortowego zespołu ds. przywrócenia produkcji substancji czynnych i rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce" - napisała organizacja do Mateusza Morawieckiego

Dodaje: - Z uwagi na wielopłaszczyznowość zagadnienia i przenikających się kompetencji zespół ten mógłby wypracować wspólną strategię działania na forum Unii Europejskiej oraz plan prac w zakresie wdrażania instrumentów rozwojowych w Polsce.

Farmacja elementem strategii KPO

26 lutego br. premier Mateusz Morawiecki zaprezentował Krajowy Plan Odbudowy. Strategia jest podstawą do otrzymania środków unijnych z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności, który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich Unii Europejskiej, w ramach walki z efektami pandemii COVID-19.

Jednym z filarów KPO jest wsparcie lokalnego przemysłu farmaceutycznego i zapewnienie mu odpowiednich warunków do rozwoju.

Konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Odbudowy ruszyły 26 lutego i prowadzone są online. Opinie można zgłaszać do 2 kwietnia. W ramach konsultacji 2, 4 i 9 marca odbędą się trzy debaty dotyczące obszarów wsparcia w Krajowym Planie Odbudowy.