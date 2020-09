Michał Byliniak, wiceprezes NRA, jest jednym z siedmiu członków zespołu ds. opiniowania zmian w ochronie zdrowia, którego utworzenie zapowiedział 18 września minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w piątek (18 września) poinformował, że powołuje zespół ds. opiniowania zmian w ochronie zdrowia. Głównym zadaniem zespołu jest przygotowanie strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w kraju.

Dodał, że ministerstwo chce przywrócić pełną dostępność do usług medycznych oraz nadgonić deficyt w tym zakresie, który był spowodowany pandemią.

Siedmioosobowy zespół ma ściśle współpracować z ministrem.

- Dziś rozpoczęliśmy rozmowy nad planem odbudowy zdrowia Polaków. To jest przygotowanie tzw. recovery plan, czyli strategii systemu opieki zdrowotnej w czasie epidemii koronawirusa.

Minister powiedział, że jego plan dotyczyć ma trzech głównych obszarów: profilaktyki, uwolnienia limitów i zniesienia ich całkowicie na pewien czas oraz leczenia szpitalnego. Zaznaczył, że chce, aby nadgoniono pewne straty w zdrowiu wywołane przez pandemię.

- Chcemy zaproponować coś w rodzaju bonu na profilaktykę, czyli pakietu badań, które każda osoba w wieku ok. 40 lat będzie mogła przeprowadzić, by sprawdzić m.in to jak okres pandemii wpłynął na jej zdrowie. Drugim zagadnieniem, jest kwestia uwolnienia limitów na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Właśnie po to, by ta dostępność do usług medycznych pozwoliła nadrobić zaległości, które dziś odnotowujemy. Trzecim poziomem jest skoncentrowanie się na potrzebnych działaniach się na poziomie szpitalnictwa, głównie w obszarze onkologii i kardiologii - wyliczał minister.

Jak powiedział, jego zamiarem jest zbudowanie w kardiologii strategii podobnej do tej jaka jest realizowana w onkologii, gdzie powstaje sieć. - Takie sieciowanie ma dać gwarancje, że pacjent będzie miał skoordynowaną opiekę i na odpowiednim poziomie, a kolejka pacjentów będzie uporządkowana. Wiemy, że konsekwencje pandemii to także wzrost problemów psychicznych. Dlatego chcemy też skupić się i nad tą dziedziną - mówił Adam Niedzielski.

W skład zespołu weszli: prof. Tomasz Hryniewiecki - dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, prof. Andrzej Matyja - prezes NRL, dr Andrzej Zapaśnik - prezes Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej, Michał Byliniak - wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Filip Płużyński - przewodniczący związku rezydentów, prof. Marcin Gruchała - kardiolog, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Zofia Małas - prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.