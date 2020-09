POZ: jeśli do lekarza, to najchętniej w poniedziałek

NFZ przygotował kolejny raport z miesięcznej działalności POZ. Najnowsza publikacja dotyczy grudnia 2019 roku. Wynika z niej, że najwięcej porad miało miejsce w poniedziałek: 3,58 mln, zaś największy udział Z76.0 (powtórne wydanie recepty) wynosił 19,1%.

W grudniu 2019 odbyło się 12,36 mln porad i było to o 9,5% więcej niż w grudniu 2018 roku.

Mediana średniej dziennej liczby porad przypadającej na lekarza w Polsce wyniosła 26. Analizując ten wskaźnik z dokładnością do województwa udzielenia świadczenia wahał się on od 22 (Mazowieckie) do 35 (Warmińsko-mazurskie). Pod uwagę byli brani jedynie Ci lekarze, którzy udzieli porad w więcej niż 4 dniach miesiąca i udzielili więcej niż 16 porad w miesiącu.

W raporcie, z dokładnością do powiatu zamieszkania pacjenta, przedstawiono informacje o:

- jaki odsetek stanowiły porady, przy których jako rozpoznanie sprawozdano Z76.0 - Wydanie powtórnej recepty,

- jaki odsetek stanowiły porady, przy których nie sprawozdano rozpoznania współistniejącego, wśród porad gdzie jako rozpoznanie sprawozdano Z76.0 - Wydanie powtórnej recepty,

- medianę porad przypadającą na jednego lekarza,

- odsetek lekarzy, którzy udzielili mniej niż 50 porad.

