Poznań: 9 mln zł na stworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Prezes Agencji Badań Medycznych dr Radosław Sierpiński, przekazał na ręce rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Andrzeja Tykarskiego czek o wartości blisko 9 mln zł w ramach konkursu ABM na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

Projekt Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pn. „Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK) – strategia rozwoju badań klinicznych, w tym kompleksowa obsługa niekomercyjnych badań klinicznych, w północno-zachodniej Polsce” znalazł się na drugim miejscu wśród dziesięciu beneficjentów konkursów.

Projekt będzie realizowany we współpracy m.in. z Fundacją Urszuli Jaworskiej odpowiedzialnej za działania komunikacyjne dla pacjentów.

Agencja Badań Medycznych przeznaczyła w sumie 100 mln zł na stworzenie sieci dziesięciu wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Nowo powstałe centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce. Inicjatywa ma na celu uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych, co przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań