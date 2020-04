Poznań: za maski zapłaciła 160 zł. Dostała kawałki flizeliny

Pacjentka zakupiła w poznańskiej aptece dwadzieścia sztuk maseczek ochronnych, za które zapłaciła 160 zł. Widziała tylko, jak pracownik odlicza zamówienie z kartonu i wkłada do reklamówki. Po powrocie do domu okazało się, że maseczki były zrobione z kawałka flizeliny.

Kobieta kupiła 20 maseczek dla całej rodziny. - Chciałam więcej, ale cena zwala z nóg - osiem złotych za sztukę. Trudno, zdrowie ważniejsze - opowiada Głosowi Wielkopolskiemu. - Konsultant coś powiedział o otworach na uszy, ale stał daleko od okienka. Zobaczyłam tylko jak odlicza moje zamówienie z kartonu i wkłada do reklamówki - mówi.

Po powrocie do domu okazało się, że w zwykłej reklamówce bez opakowania i instrukcji było 20 kawałków cienkiej flizeliny 13x33 cm z lekkim nacięciem na uszy.

Gazeta sprawdziła w internecie ceny flizeliny. Za opakowanie 100 sztuk w rozmiarze 20x20 cm zapłacimy tylko 22 złote - podaje.

Wielkopolski WIF radzi, by zwracać szczególną uwagę na to, co kupujemy w aptekach. Jeżeli to nie jest środek medyczny, taki wyrób medyczny z określonych przyczyn powinien podlegać zwrotowi.

Dodatkowo, jeżeli jakiś produkt sprzedaje się już bez opakowania, to farmaceuta powinien przekazać klientowi detaliczne informacje, takie jak między innymi opis produktu, instrukcja użytkowania czy przechowywania.

- Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to opakowanie. Zawsze istniał niezależnie od zagrożenia epidemiologicznego problem higieny. Wiele farmaceutów i aptekarzy wystrzega się kupowania wielosztukowych opakowań, ponieważ stanową one problem wydania - mówi dr Stefan Piechocki, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Farmacji Aptecznej.

