Praca farmaceuty przestanie być utożsamiana jedynie z wydawaniem leków

Ustawa o zawodzie farmaceuty jest fundamentem, na którym budowane będą konkretne usługi zdrowotne. Czy farmaceuci są na nie gotowi?

W ramach pilotażu „Farmaceuta bliżej pacjenta – Gedeon Richter Partnerem Farmacji”, zapytał, jak eksperci wyobrażają sobie wprowadzenie tych usług do aptek oraz jak te zmiany wpłyną na pacjenta?

Farmaceuta ekspertem w zakresie farmakoterapii pacjenta

- Wejście w życie ustawy o zawodzie farmaceuty zapoczątkowało pewien kierunek zmian, których celem jest jeszcze lepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczeń farmaceutów w relacji z pacjentem. Mówimy tutaj o nowym wymiarze tych relacji, w których to farmaceuta pełnić będzie rolę ekspercką w zakresie zarówno nadzoru nad przebiegiem farmakoterapii pacjenta, jak również świadczenia dodatkowych usług zdrowotnych na jego rzecz - ocenia prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

- Synergia tych działań, w połączeniu z profilaktyką i edukacją, przyczyni się do podniesienia komfortu zdrowotnego wielu milionów pacjentów. Aby tak faktycznie mogło się stać należy jak najszybciej wprowadzić do aptek nowoczesne usługi z zakresu opieki farmaceutycznej - dodaje.

Na ten moment rozważane są różne scenariusze, natomiast z dużym prawdopodobieństwem należy założyć, iż pierwszą usługą zdrowotną, która zostanie uruchomiona w aptekach, początkowo w formie pilotażu, będzie przegląd lekowy.

Będzie stopniowa transformacja aptek

Rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej, Tomasz Leleno również jest zdania, że nadchodzące zmiany przyniosą wiele dobrego dla branży aptecznej w najbliższym czasie:

- Niewątpliwie w ciągu najbliższych lat będziemy świadkami wielu pozytywnych przemian zachodzących w krajowym sektorze aptecznym. Przede wszystkim zmianie ulegnie rola farmaceutów – ich praca przestanie być utożsamiana jedynie z wydawaniem leków pacjentom.

- W kolejnych latach nastąpi więc proces stopniowej transformacji aptek w kierunku uczynienia z nich centrów zdrowotnych świadczących profesjonalne usługi doradcze na rzecz pacjentów. Już niedługo do apteki nie pójdziemy jedynie po leki, suplementy czy kosmetyki. Otrzymamy w niej również receptę kontynuowaną, założymy Internetowe Konto Pacjenta (IKP), skorzystamy z możliwości pomiaru ciśnienia, określenia wskaźnika BMI, a nawet przeglądu lekowego.

- Niewykluczone, że w zależności od bieżących potrzeb pacjentów i systemu ochrony zdrowia, lista usług zostanie poszerzona m.in. o szczepienia przeciw grypie, profilaktykę chorób związanych z paleniem tytoniu oraz wsparcie pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, takie jak choćby nadciśnienie, astma, POChP czy cukrzyca - dodaje.

W aptece często nie ma możliwości powiększenia lokalu

Dzięki opiece farmaceutycznej w aptece pacjent zyska łatwiejszy dostęp do przedstawicieli zawodów medycznych, a także do wyszczególnionych w definicji opieki farmaceutycznej świadczeń zdrowotnych takich jak: badania diagnostyczne czy przegląd lekowy: - Apteka stanie centrum świadczenia usług, a nie tylko miejscem zakupu leków - ocenia prawnik Monika Bartwicka.

Z kolei wiceprezes Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, Jacek Brodziński, zwraca uwagę, na trudności z jakimi mogą spotkać się farmaceuci podczas wykonywania opieki farmaceutycznej (OF):

- Farmaceuci najczęściej obawiają się tego, że będą mieli trudności, aby spełnić warunki lokalowe do prowadzenia OF. Do takiej konsultacji powinno być osobne ustronne miejsce, w wielu aptekach trudno będzie takie wydzielić z istniejącej powierzchni apteki, często nie ma możliwości powiększenia lokalu.